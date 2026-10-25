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La participación se dispara diez puntos en las elecciones en Serbia

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La participación en las elecciones legislativas serbias se ha disparado hasta el 67,6% hasta las 19.00 horas, según datos publicados por IPSOS y el Centro por las Elecciones Libres y la Democracia (Cesid).

Este dato contrasta con el 55,9% de participación registrado hasta las 19.00 horas en las elecciones anticipadas de 2023, según destaca la prensa serbia.

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Los colegios electorales han abierto a las 7.00 horas, aunque algunos han registrado pequeños retrasos por los preparativos y la afluencia de votantes. Las urnas permanecerán abiertas hasta las 20.00 horas.

Según la Comisión Electoral de la República (RIK), 6.451.292 personas están llamadas a votar en 8.392 centros, con 18 listas electorales en la papeleta. La votación permanecerá abierta hasta las 20.00 horas.

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