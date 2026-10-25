La oposición gana las elecciones en Serbia y aparta al populista Vucic del poder

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Belgrado, 25 oct (EFE).- El populista nacionalista Aleksandar Vucic, hombre fuerte de la política Serbia desde hace 12 años, reconoció este domingo ante sus seguidores en Belgrado que la opositora Lista de Estudiantes ganó las elecciones legislativas con amplio margen.

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"Está claro que hemos perdido estas elecciones. Ganó la Lista de Estudiantes. Tendrán entre 135 y 140 escaños, nosotros unos 105", dijo el expresidente, tras señalar que todavía no hay resultado definitivo de las elecciones.

Vucic, de 56 años, dimitió como jefe de Estado en septiembre para presentarse en estas elecciones como candidato a primer ministro al frente de su partido, el conservador SNS, que domina la política serbia desde hace una década y media.

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"Quiero agradecer a toda nuestra gente. Tendremos 105 diputados. Lucharemos y les mostraremos qué es la oposición", agregó Vucic, cuyo partido será la segunda formación en el Parlamento de 250 escaños.

Al conocerse estas declaraciones del expresidente, miles de seguidores de la oposición empezaron a celebrar en todo el centro de Belgrado con cánticos como "Vucic se va, Vucic se va" o "Victoria, Victoria".

El académico Radomir Saicic, uno de los candidatos de la lista opositora, dijo que “esta es una victoria del coraje sobre el miedo, una victoria de la esperanza sobre la indiferencia, una victoria de la fe en que Serbia puede y debe ser diferente".

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La participación en estas elecciones fue alta, con cerca del 70 %, unos 15 puntos porcentuales más que en los anteriores comicios en 2023.

También los observadores independientes de las elecciones confirmaron la victoria de la lista opositora.

Según la organización no gubernamental CeSID, con un 56 % de los votos escrutados, la lista de Vucic obtiene 104 escaños, frente a los 139 de los estudiantes.

Además, el partido de la minoría húngara de Serbia tendrá tres escaños y la lista de la minoría albanesa dos.

Estas elecciones legislativas, adelantadas por el propio Vucic en un intento de extender una vez más su poder, están consideradas como las más trascendentales de Serbia en un cuarto de siglo, desde el derrocamiento del entonces primer ministro autoritario Slobodan Milosevic.

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La Lista de Estudiantes surgió de la ola de protestas que comenzó en Serbia hace dos años tras la muerte de 16 personas al derrumbarse un voladero de una estación de trenes en Novi Sad, al norte de Belgrado.

Cientos de miles de personas salieron a partir de ese incidente a las calles de toda Serbia para exigir responsabilidades por lo sucedido, ya que las obras en la estación fueron realizadas por una empresa china tras un opaco proceso de licitación.

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Los críticos de Vucic le acusan de corrupción y de un estilo cada vez más autoritario de gobernar, con un control casi total sobre los medios de comunicación.