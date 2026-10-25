Cinco muertos y tres heridos en un tiroteo en un domicilio en el suroeste de Sudáfrica

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Nairobi, 25 oct (EFE).- Al menos cinco personas murieron y tres resultaron heridas en un tiroteo sucedido anoche en un suburbio cercano a Ciudad del Cabo, en el suroeste de Sudáfrica, confirmó este domingo la Policía, que sospecha que se trata de un enfrentamiento entre pandillas.

Los hechos ocurrieron en el barrio de Steenberg, en la zona de Cape Flats, donde "las informaciones preliminares indican que las víctimas se encontraban bebiendo en un domicilio en la calle Blode, a las 20.00 (18.00 horas GMT)", indicó el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, en inglés) en un comunicado.

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Entonces, "varios individuos armados no identificados entraron y abrieron fuego de manera indiscriminada", añadió.

Como resultado, cuatro hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 21 y los 33 años, murieron en el lugar de los hechos, mientras otras tres personas (un hombre y dos mujeres) resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro médico para ser tratadas.

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"Se sospecha que el incidente está relacionado con la violencia entre pandillas. Hasta el momento, no se han realizado detenciones", señaló el SAPS.

Los agentes de la Unidad Antipandillas de la provincia del Cabo Occidental están investigado los hechos y buscando a los presuntos autores, bajo cargos de asesinato e intento de asesinato.

La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, país que sufre problemas de desigualdad, pobreza y desempleo y tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Sudáfrica registró 5.427 homicidios en el segundo trimestre de 2026 (unos 59 al día), lo que significa una bajada de casi el 6 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales. EFE