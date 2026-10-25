Thibaut Courtois se pierde el Clásico por un proceso gripal

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El portero del Real Madrid Thibaut Courtois se perderá el Clásico ante el FC Barcelona de este domingo en el Spotify Camp Nou (21.00 horas), correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports, por un proceso gripal, ha confirmado el club blanco.

"Courtois es baja de última hora debido a un proceso gripal para el partido de esta noche entre el Real Madrid y el Barcelona, correspondiente a la décima jornada de Liga. En su lugar entra en la convocatoria Illia Voloshyn", informó la entidad madridista en un comunicado.

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De esta manera, el ucraniano Andriy Lunin ocupará previsiblemente la portería del conjunto blanco en el duelo en el que los de José Mourinho tratarán de recortar puntos a los hombres de Hansi Flick, que dominan el campeonato doméstico con pleno de puntos.

La convocatoria completa la integran Lunin, Mestre e Illia Voloshyn, como porteros; Militão, Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger y Dumfries; como defensas; Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva y Thiago Pitarch; como centrocampistas; yEndrick, Mbappé, Espí, Brahim y Yan Diomande, como delanteros.

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