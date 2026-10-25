Policía portuguesa detiene a sospechoso de violar a una peregrina en el Camino de Santiago

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Lisboa, 25 oct (EFE).- La Policía de Portugal detuvo al sospechoso de haber violado y robado a una ciudadana extranjera, peregrina del Camino de Santiago, en la localidad de Vila do Conde, en el norte del país, el pasado mes de agosto.

En un comunicado difundido este domingo, la Policía detalló que la víctima es una ciudadana extranjera de 39 años, peregrina del Camino de Santiago, a la que el autor abordó durante el recorrido y a la que sometió a actos sexuales graves mediante el uso de violencia física, además de despojarla de los bienes que llevaba consigo.

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El acusado "actuó por sorpresa, aprovechándose de las vulnerabilidades de la agraviada, de su conocimiento de la zona y mostrando un comportamiento compulsivo motivado por su satisfacción sexual", agregaron las autoridades.

El detenido es un hombre de 59 años que cuenta con "un amplio historial delictivo por la comisión de delitos de diversa índole, incluida la comisión reiterada de delitos contra la libertad sexual".

En el momento de los hechos se encontraba en libertad condicional tras haber cumplido una pena de prisión efectiva de 21 años.

Ahora será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para someterse a un primer interrogatorio judicial en el Centro de Investigación Criminal (TIC) de Matosinhos y para que se le impongan medidas cautelares.

La localidad de Vila do Conde, en el norte de Portugal, está situada en la desembocadura del río Ave y forma parte de dos itinerarios jacobeos: el Camino Portugués de la Costa y el Camino Portugués Central. EFE