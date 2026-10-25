Eisenkot a Netanyahu tras publicar imagen de bomba atómica: "Estás en estado de histeria"

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Jerusalén, 25 oct (EFE).- El principal rival de Benjamín Netanyahu y favorito para ganar las elecciones del próximo martes, Gadi Eisenkot, advirtió sobre sus tácticas de "mentiras y fomento del miedo" tras la imagen publicada este domingo por el primer ministro mostrando una bomba atómica cayendo sobre una ciudad parecida a Tel Aviv.

"Netanyahu, estás en un estado de histeria", le dice Eisenkot, líder del partido de centro-derecha Yashar! (¡Recto!), en un mensaje de X a dos días de las elecciones general en Israel, cuyas encuestas pronostican una bajada en los escaños que obtendría el Likud de Netanyahu que le haría imposible gobernar con los partidos de su ejecutivo actual.

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El ex jefe del Estado Mayor añade que Netanyahu, "como en cada campaña electoral", vuelve a recurrir a la táctica del miedo, y que esta vez amenaza "a los ciudadanos de Israel con una aniquilación masiva".

Sus críticas se producen después de que Netanyahu publicara en X un texto, acompañado de la imagen de una explosión nuclear sobre una ciudad costera muy parecida a Tel Aviv, advirtiendo del presunto peligro de que se produzca "un segundo holocausto" si él no es reelegido, ya que persiste la "amenaza existencial" ante Irán y sus aliados.

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"Esto, después de no haber logrado tus objetivos bélicos respecto a Irán", le reprocha Eisenkot en su mensaje, y asegura que Netanyahu ha pasado "de prometer una 'victoria total' a decir que 'no nos rendiremos'".

Y añade: "Has fracasado. Y dentro de dos días, el pueblo de Israel te lo demostrará claramente en las urnas".

En otro comunicado, el líder de los Demócratas, Yair Golán, exigió que se restringa el acceso de Netanyahu a las redes sociales tras publicar "una imagen de una bomba atómica sobre Tel Aviv".

"Exijo que se le prohíba el acceso a las redes sociales. Él y su círculo íntimo han perdido el juicio. La presión va en aumento", dice en el texto, prometiendo reemplazar junto al bloque de la oposición a "estos alarmistas que siembran el miedo". EFE

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