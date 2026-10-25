Cierran las urnas en Serbia con una alta participación

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Este domingo a las 20.00 horas han cerrado los colegios electorales dentro de la jornada de votación de las elecciones legislativas anticipadas, marcada por una alta participación. Los primeros resultados oficiales se esperan en torno a las 22.30 horas.

La participación se ha disparado hasta el 67,6% hasta las 19.00 horas, según datos publicados por IPSOS y el Centro por las Elecciones Libres y la Democracia (Cesid).

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Este dato contrasta con el 55,9% de participación registrado hasta las 19.00 horas en las elecciones anticipadas de 2023, según destaca la prensa serbia.

Al poco de cerrar los colegios se ha informado de que el candidato del partido gobernante, el Partido Progresista Serbio (SNS), el expresidente Aleksandar Vucic, se ha dirigido a la sede de la formación a la espera de los resultados. Vucic se presenta como candidato de la lista Aleksandar Vucic-Serbia Unida.

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Los colegios electorales han abierto a las 7.00 horas, aunque algunos han registrado pequeños retrasos por los preparativos y la afluencia de votantes.

Según la Comisión Electoral de la República (RIK), 6.451.292 personas están llamadas a votar en 8.392 centros, con 18 listas electorales en la papeleta. La votación permanecerá abierta hasta las 20.00 horas.