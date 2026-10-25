Al menos 12 heridos, tres de ellos graves, tras un tiroteo multitudinario en Tallahassee, Florida

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Al menos doce personas han resultado heridas, tres de ellas en estado crítico, tras un tiroteo registrado este sábado en la ciudad de Tallahassee, en el estado sureño de Florida, tras la celebración de un partido de fútbol americano universitario, según han informado las autoridades locales.

"La información preliminar indica que al menos 12 personas han resultado heridas durante el incidente, 11 de ellas por disparos. De las 12, seis son adultos y seis son menores de edad. Hasta el momento, al menos tres de las víctimas del tiroteo han sufrido heridas graves, mientras que otras nueve se encuentran en condición estable", ha indicado la Policía local a través de un comunicado.

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De acuerdo con los primeros informes de las autoridades, los disparos se habrían producido tras un enfrentamiento físico previo. La policía mantiene la investigación abierta a la espera de recabar más información.