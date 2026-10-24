Regresan a Italia las cinco activistas detenidas en Cisjordania por Israel

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Roma, 24 oct (EFE).- Las cinco activistas italianas detenidas por las autoridades israelíes el miércoles en Cisjordania ocupada, mientras participaban en la recogida de aceitunas junto a agricultores palestinos, regresan este sábado a Italia tras ser repatriadas, confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano.

"La repatriación de las cinco ciudadanas italianas detenidas en Cisjordania ha tenido lugar esta mañana", se lee en la nota de la cancillería.

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Funcionarios de la Embajada de Italia en Tel Aviv realizaron anoche una visita consular en el aeropuerto, donde constataron que las cinco mujeres se encontraban "en buenas condiciones físicas".

Durante la estancia del personal diplomático en las instalaciones aeroportuarias, a las activistas se les permitió el uso de sus teléfonos móviles y pudieron comunicarse con sus respectivos abogados "al menos una vez", precisó el ministerio.

El Gobierno italiano había reclamado la liberación inmediata de sus connacionales al defender que "no estaban cometiendo ningún delito" y calificar los arrestos de "inaceptables".

Las fuerzas de seguridad israelíes detuvieron el miércoles a más de 70 personas, entre ellas alrededor de 50 extranjeros, bajo el argumento de que no habían solicitado autorización previa para recoger aceitunas en los territorios palestinos ocupados.

Inicialmente, las autoridades de Israel informaron de que cuatro activistas foráneas permanecían bajo investigación, sin detallar su procedencia, tras detectar supuestas "actividades antiisraelíes en internet".

Posteriormente, el Ministerio de Exteriores israelí notificó al Consulado de Italia en Jerusalén que el grupo incluía a cinco ciudadanas italianas. EFE