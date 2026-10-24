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Investigan en Barcelona si hay relación entre un tiroteo y dos heridos atendidos después

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Barcelona, 24 oct (EFE).- Dos personas han acudido esta madrugada con heridas de bala a un centro médico de Sant Adrià de Besós (Barcelona), un suceso que se investiga si está relacionado con el tiroteo ocurrido poco antes en una urbanización de Polinyà (Barcelona).

Según ha adelantado 'El Caso' y han confirmado a EFE fuentes policiales, el tiroteo ha tenido lugar en la urbanización Serra Paurina de Polinyà, cuyos vecinos han llamado al teléfono de emergencias 112 para alertar de que habían escuchado varios disparos.

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La policía catalana ha enviado diversas patrullas al lugar de los hechos y ha abierto una investigación para aclarar lo sucedido, sin que por el momento haya practicado detenciones.

Poco después, dos personas han acudido con heridas de bala al servicio de urgencias del centro de atención primaria (CAP) del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs, donde en los últimos meses se han sucedido varios episodios de enfrentamientos con disparos de balas.

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Los Mossos d'Esquadra están recabando indicios de ambos sucesos para averiguar si existe relación entre el tiroteo de Polinyà y los heridos atendidos en Sant Adrià. EFE

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