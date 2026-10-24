Las agencias de viajes piden que se exima de las mesas electorales a quienes tengan vacaciones contratadas

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La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha trasladado una consulta a la Junta Electoral Central para solicitar que se unifiquen los criterios sobre la posibilidad de eximir de formar parte de una mesa electoral a quienes tengan viajes contratados para el próximo 29 de noviembre, mientras que UNAV-Fetave defiende que los viajes reservados antes de recibir la notificación de designación puedan considerarse causa justificada de excusa, siempre que se acrediten las circunstancias, según han trasladado ambas organizaciones a Europa Press.

CEAV considera necesario aportar seguridad jurídica a los viajeros y a las agencias de viajes, así como evitar situaciones de incertidumbre ante vacaciones que, en muchos casos, se han reservado con meses de antelación. La organización pide que se aplique un criterio homogéneo, similar al establecido con motivo de las elecciones generales del 23 de julio de 2023.

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En aquella ocasión, la Junta Electoral Central acordó el 8 de junio que los viajes previamente contratados podían valorarse como causa justificada para no formar parte de una mesa electoral cuando su cancelación ocasionara un perjuicio económico o un trastorno grave. La decisión se limitó a aquel proceso electoral y a los viajes contratados antes de la convocatoria.

El presidente de UNAV-Fetave, César Gutiérrez, ha señalado que la organización comparte la preocupación por las consecuencias que puede tener para los ciudadanos la obligación de formar parte de una mesa electoral cuando ya tienen un viaje contratado.

Gutiérrez ha recordado que Fetave-UNAV ya planteó esta cuestión ante la Junta Electoral Central en mayo de 2023 y que entonces manifestó su disconformidad con la limitación temporal establecida, al considerar que también debían tenerse en cuenta los viajes contratados antes de recibir la notificación para integrar una mesa electoral.

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La posición de la organización, según ha explicado su presidente, es que esta cuestión se resuelva mediante un criterio general y permanente, sin necesidad de reabrir el debate en cada convocatoria electoral.

UNAV-Fetave reconoce que participar en las mesas electorales constituye una obligación ciudadana, pero defiende que esta sea compatible con la protección de quienes han contratado legítimamente un viaje y pueden sufrir un perjuicio económico importante si deben cancelarlo.

Por ello, plantea que los viajes contratados antes de recibir la notificación de designación puedan considerarse causa justificada de excusa, siempre que las circunstancias se acrediten documentalmente y quede garantizada la correcta constitución de las mesas electorales.