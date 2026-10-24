Enfrentamientos entre policía y manifestantes en Roma y otras ciudades como Bolonia

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Roma, 24 oct (EFE).- Las manifestaciones convocadas este sábado en Italia derivaron en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes en Roma y otras ciudades, como Bolonia (norte), con quema de contenedores y lanzamiento de piedras.

La tensión aumentó a última hora de la tarde en la capital de Emilia-Romaña, donde una manifestación que había comenzado de forma pacífica desembocó en episodios de violencia en varias calles del centro.

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Grupos de jóvenes con el rostro cubierto levantaron barricadas, prendieron fuego a contenedores de basura y lanzaron botellas, piedras y material pirotécnico contra los agentes.

La policía respondió con camiones equipados con cañones de agua a presión para dispersar a los manifestantes, mientras que los bomberos intervinieron para sofocar los incendios.

Los disturbios también alcanzaron Roma, donde algunas manifestaciones espontáneas se desplazaron hacia la zona arqueológica y decenas de personas lograron acceder por sorpresa al interior del Coliseo, ante la mirada de los turistas que visitaban el monumento.

El ministro de Cultura italiano, Alessandro Giuli, confirmó posteriormente que las fuerzas de seguridad recuperaron rápidamente el control del recinto y aseguró que no se habían registrado daños materiales en el anfiteatro ni personas heridas.

En las horas previas a las manifestaciones, la policía había identificado en Roma a más de 200 jóvenes y requisado pasamontañas, aerosoles y material de camuflaje en distintas estaciones y puntos estratégicos del país.

Las protestas también derivaron en incidentes en otras ciudades, donde las fuerzas de seguridad recurrieron a cañones de agua a presión para dispersar a grupos que intentaban superar los perímetros de seguridad.

En Turín (norte), la protesta empezó en la céntrica Piazza Castello y, cuando la cabecera de la protesta intentó avanzar y romper el perímetro de seguridad, las autoridades respondieron con cargas de contención.

Las movilizaciones de este sábado para denunciar el encarecimiento de la vida, el precio de la vivienda y el rearme militar se desarrollaron bajo un estricto blindaje de seguridad tras los saqueos y destrozos registrados el fin de semana previo en Milán. EFE

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(foto)(vídeo)