España, campeona por equipos

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Buenos Aires, 24 oct (EFE).- La selección de España se aseguró este sábado el título por equipos en la última jornada de los XX Mundiales de Pelota Vasca en Buenos Aires y a falta de tres finales con competidores españoles involucrados.

De momento, España suma seis oros, siete platas y un bronce, mientras que la selección de Euskadi tiene cuatro oros, cinco platas y un bronce. Aunque el equipo vasco podría sumar dos medallas doradas más, no podrá igualar la cantidad de plateadas con las que cuenta el combinado español.

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De esta forma, la delegación española será consagrada campeona en unos Mundiales que contaron con la novedad de la primera participación de la selección vasca por separado.

La certeza del título colectivo llegó con los resultados de frontón de esta mañana, cuando México se alzó con los primeros puestos masculino y femenino por encima de los dos equipos ibéricos, lo que volvió irremontable para Euskadi la gran diferencia que España había logrado con cinco oros en las finales del viernes.

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España se enfrentará a Euskadi en pala corta masculina este sábado en el último duelo entre sí de los Mundiales.

Los jugadores de la Federación Española de Pelota (FEPelota) disputarán otras dos finales, en ambos casos ante Argentina, la de paleta cuero masculina y la de paleta goma femenina.

España venció a Euskadi en tres de las cuatro finales que disputaron el viernes. Ganó las de mano individual, paleta goma y cesta punta individual y perdió la de mano parejas. EFE