Pedro Sánchez blindará el derecho al aborto en la Constitución si sigue gobernando España

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Granada/Madrid, 24 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español y secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, aseguró este sábado, de cara a las elecciones que se celebrarán el 29 de noviembre en España, que si gobierna en la próxima legislatura reforzará y blindará en la Constitución el derecho al aborto.

Sánchez (PSOE) también afirmó que mantendrá "en pie como una conquista" la eutanasia y alertó de los recortes en derechos sociales y económicos que llevarían a cabo gobiernos del conservador Partido Popular o del partido de ultraderecha Vox, en un mitin de precampaña en el Palacio de Congresos de la ciudad sureña de Granada.

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Pedro Sánchez acudió al mitin junto con la líder del PSOE en la región donde se encuentra Granada, Andalucía, María Jesús Montero, y comenzó su intervención leyendo el poema 'Cantos nuevos" del poeta español Federico García Lorca ante un invitado de excepción, el cantante Miguel Ríos.

Un guiño a la "patria chica" del poeta porque, como dijo, el hispanista Ian Gibson le había enviado un correo electrónico en el que le pedía que incorporara a Lorca en su discurso, justo cuando se conmemora el 90 aniversario de su muerte.

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El presidente del Gobierno español fue especialmente duro con el líder del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez-Feijóo, por banalizar y mercadear con los derechos de las mujeres.

"No sé si lo de Feijóo es insolencia o sectarismo", agregó, antes de reprochar al líder del PP que se llame feminista por haberse criado entre mujeres, en referencia a esa afirmación que el jefe de la oposición hizo ayer en una entrevista.

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"Ser feminista no es criarse entre mujeres, ser feminista no es recortar el derecho de las mujeres. Sobre el derecho y el cuerpo de las mujeres ningún hombre jamás va a volver a opinar y a controlarlos", sentenció.

Sánchez se preguntó también por qué todos los ultras, como el presidente argentino, Javier Milei, o el de Estados Unidos, Donald Trump, "miran a España".

Y se respondió: "Yo lo tengo muy claro. Vienen porque este Gobierno y esta nación, España, es la prueba fehaciente de que la esperanza es mucho más eficiente que el odio que ellos esparcen". EFE

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