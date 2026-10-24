De la Espriella asciende a un general imputado por la Fiscalía por la captura de un civil

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El brigadier general Federico Alberto Mejía Torres está incluido en el Decreto 1591 del 22 de octubre de 2026 de ascensos, por lo que será mayor general a partir del próximo 1 de diciembre a pesar de estar imputado por prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal relacionados con la captura de un civil.

Mejía estuvo al frente de las operaciones contra la guerrilla en Cauca, especialmente en la región del Cañón del Micay, donde las el Ejército ha tenido una especial presencia.

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El ascenso está siendo investigado penalmente por hechos ocurridos en enero de 2024, cuando el hombre fue capturado en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca, y posteriormente habría sido devuelto a esa población junto con la sustancia incautada.

La Fiscalía cuestiona en particular las decisiones adoptadas después de la captura y los informes elaborados para documentar lo ocurrido, unos sucesos en los que participaron 36 militares.

Por otra parte, el decreto incluye la reincorporación al servicio activo de cuatro coroneles oficiales que lo habían dejado entre 2023 y 2024, coincidiendo con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trata de Johny Hernando Bautista Beltrán, Alex Guillermo Tarazona Zambrano, Jairo Antonio Castillo Colorado y Leonardo Mauricio Bastos Martínez, que además serán ascendidos al grado de brigadier general.

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Los ascensos contemplados en el decreto deben superar el trámite correspondiente ante el Senado de la República, que tiene la atribución constitucional de aprobar los ascensos de oficiales generales y de insignia.