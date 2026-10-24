Cuba dice que "urge fortalecer" y hacer "más democrática" la ONU en su 81 aniversario

Guardar

La Habana, 24 oct (EFE).- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó este sábado que "urge preservar y fortalecer" la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como "hacerla más democrática" y "efectiva", al conmemorar en esta jornada el 81 aniversario del organismo multilateral.

"Alertamos que los pilares fundamentales de la Organización, como la paz, la seguridad internacional y la igualdad soberana entre los Estados están bajo permanente ataque", puntualizó el ministro de Exteriores isleño en la red social X.

PUBLICIDAD

Indicó, además, que es necesario hacerla "más cercana a los pueblos" y "recuperar su papel antes de que pase a la historia como un sueño irrealizado de grandes promesas".

Rodríguez aprovechó la fecha y criticó nuevamente a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, tachándolo de extender "a placer su absurda y peligrosa doctrina imperialista de imposición de la paz mediante la fuerza".

"Avanzan gravemente el expansionismo; los actos de usurpación y conquista de territorios y recursos naturales; la agresión militar y económica contra Estados soberanos sin condena internacional alguna", añadió el jefe de la diplomacia isleña.

Las tensiones entre La Habana y Washington han escalado especialmente en estas semanas, previo a la presentación en la Asamblea General de la ONU en Nueva York este 27 y 28 de octubre, del proyecto de resolución que exige el fin del embargo de EE.UU. a la isla.

PUBLICIDAD

Washington organizó este lunes un acto con opositores cubanos en la sede de Naciones Unidas para denunciar los abusos de derechos humanos en la isla.

Por su parte, La Habana señaló que EE.UU. ha ejercido en los últimos días "presiones extremas e inéditas" de "coerción y chantaje" a varios países miembros de la ONU para cambiar los votos en el debate de la Asamblea General. EFE

PUBLICIDAD