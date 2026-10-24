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Aguirre: “Llevamos tres partidos sin ganar y eso me inquieta mucho”

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Valencia, 24 oct (EFE).- El entrenador del Valencia, Javier Aguirre, reconoció que le inquieta mucho que su equipo lleve tres partidos sin ganar (dos empates y una derrota) desde su llegada, tras la derrota de este sábado (1-2) contra el Villarreal, que remontó en el minuto 96.

El técnico mexicano, preguntado por el anuncio de la venta del 42 % de las acciones del Valencia de Peter Lim a Pitchwise Holdings, señaló: “A mí lo que me interesan son los resultados. La verdad es que estoy un poco preocupado porque llevamos tres partidos sin ganar y eso me inquieta mucho”.

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“No me gusta porque hemos hecho un esfuerzo, hemos estado en los partidos y ninguno de los tres rivales ha sido tremendamente superior, salvo en el marcador de hoy, nos vamos sin premio y eso me fastidia mucho”, agregó.

Además, sobre la llegada de una inversión de 100 millones de euros y la posibilidad de tener más margen en el mercado de invierno para reforzar la plantilla, dijo: “Hasta enero yo no sé nada de eso. Tengo lo que tengo, que es muy bueno. Simplemente, tengo que mejorar y buscar resultados que nos den cierto alivio".

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Sobre el partido, Aguirre apuntó: “El equipo hace muchas cosas bien, aunque otras hay que mejorarlas. De repente, en ese afán de querer ganar el partido, perdemos una acción. La pelota es nuestra en campo contrario y descuidamos el contraataque. No guardamos bien la retaguardia y ellos tienen mucha calidad”.

“Ya diez contra diez, insisto, queriendo ganar, perdimos. La actitud es muy buena, seguimos como estamos y hay que continuar trabajando. No hay más”, señaló.

Por otro lado, Aguirre lamentó la lesión de Otorbi porque “estaba jugando muy bien y entrenando muy bien” y mostró so confianza en que “no sea algo grave”. “El doctor me tranquiliza, pero hasta que no veamos las imágenes y conozcamos la magnitud de la lesión no podemos valorarla”, contó.

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