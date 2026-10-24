1-0. Beier pone líder al Dortmund

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Redacción deportes, 24 oct (EFE).- Un zapatazo en el borde del área de Maximilian Beier que llevó el balón a la escuadra izquierda del meta Noah Atubolu evitó el tercer empate seguido del Borussia Dortmund, que ganó al Eintracht (1-0) y se situó como líder provisional de la Bundesliga a expensas del Bayern Múnich, que el domingo visita al Friburgo.

Hasta ese momento, el tanto de Beier aleja en tres puntos al conjunto de Niko Kovacs del vigente campeón, que inició la jornada como líder por la diferencia de goles.

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El Borussia Dortmund sufrió para ganar al Eintracht. Está invicto el conjunto amarillo, que ha perdido terreno en relación a su buen arranque de curso con los dos empates recientes, contra el Werder Bremen y el Union Berlin. Estuvo cerca de sumar el tercero seguido, pero su insistencia terminó con premio.

Dos lanzamientos a los postes y las intervenciones del portero Noah Atubolu frustraron una y otra vez al Borussia, que pudo marcar a los ocho minutos por medio del marfileño Serhou Guirassy, el atacante más peligroso de su equipo. Hizo buen dueto con Fabio Silva.

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La insistencia provocó ciertos desajustes defensivos en los locales y el Eintracht tuvo cerca el gol con ocasiones de Jonathan Burkardt y de Fares Chaibi, al borde de la media hora. Fue justo antes de que Daniel Svensson rematara al larguero, en el minuto 31, y de que Younse Ebnoutalib tuviera otra opción para el Eintracht, pero se topó con Gregor Kobel.

Fueron los mejores minutos del Eintracht, que necesitaba ganar para acercarse a la zona alta. Felix Nmecha se topó con Noah Atubolu al borde del descanso y Guirassy, ya en el segundo tramo, cabeceó en boca de gol para dar otro poste, el segundo.

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Kovacs movió el banquillo y cambió a tres jugadores del tirón en el minuto 68, pero fue en el 79, con la entrada de Jobe Bellingham, cuando encontró la solución. El inglés encontró a Maximilian Beier, que buscó el lugar apropiado, al borde del área, y ejecutó un tiro en parábola que superó a Atubolu por una escuadra.

-- Ficha técnica

1 - Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton , Ramy Bensebaini; Ryerson (Koukou Gadou, m.92), Marcel Sabitzer (Carney Chukwuemeka, m.68), Felix Nmecha (Jobe Bellingham, m.79), Daniel Svensson (Maximilian Beier, m.68); Fabio Silva (Ethan Nwaneri, m.68), Joey Veerman y Serhou Guirassy.

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0 - Eintracht Fráncfort: Noah Atubolu; Nnamdi, Robin Koch, Lilian Brassier, Elias Baum; Ritsu Doan (Echghouyab Amainmouni, m.87), Noel Aseko Nkili (Mario Gotze, m.84), Raphael Onyedika, Chaibi Fares (Love Arrhov, m.84); Younes Ebnoutalib8Can Uzun, m.78) y Jonathan Burkardt (Ansgar Knauff, m.77).

Gol: 1-0, m.80: Maximilian Beier.

Árbitro: Sven Jablonski. Mostró tarjeta amarilla a Nnamdi Collins y Fares Chaibi, del Eintracht.

Incidencias: encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Bundesliga disputado en el estadio Signal Iduna Park de Dortmund ante unos 70.000 espectadores.