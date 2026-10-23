Partido de Machado denuncia detención de siete personas que trabajaron en marcha opositora

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Caracas, 22 oct (EFE).- El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, denunció este jueves la detención de siete personas que estuvieron a "cargo de los camiones de sonido" utilizados hoy en una movilización de la oposición en Caracas.

"El régimen de Delcy Rodríguez, a través de la Policía Nacional Bolivariana, secuestró a siete personas que estaban a cargo de los camiones de sonido utilizados hoy en la movilización cívica de Plaza Venezuela", publicó el comité en su cuenta de X.

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Asimismo, indicó que tres vehículos "fueron confiscados", uno de ellos cuando el chofer llegaba a Antímano, al oeste de Caracas.

"Alertamos a la comunidad internacional sobre esta arremetida contra venezolanos que prestaron sus servicios para la protesta pacífica de este 22 de octubre", subrayó.

VV criticó que esto "ocurra" mientras la presidenta encargada Delcy Rodríguez se reúne con la jefa negociadora de la oposición en el diálogo con el chavismo, la exdiputada Dinorah Figuera, y un día después de los acuerdos alcanzados en estas conversaciones sobre garantías democráticas en el país.

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La retención o detención de personas que prestan servicios en marchas opositoras fue frecuente en 2024, cuando Machado y activistas de la oposición denunciaron varios impedimentos en contra de la campaña electoral del entonces candidato por la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia.

En julio de ese año, cuerpos de seguridad de Venezuela detuvieron a seis personas a los que se les contrató como operarios, de transporte y sonido, para el penúltimo acto de campaña González Urrutia, previsto en el estado Zulia, según denunció entonces su equipo político en esta región fronteriza con Colombia.

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Miles de personas salieron este jueves en Caracas y otros estados de Venezuela para exigir elecciones presidenciales en 2027 y lograr una transición democrática con Machado en la Presidencia.

La oposición liderada por Machado y González Urrutia ha retomado las protestas masivas tras la captura de Nicolás Maduro y una breve pausa por la represión que denunciaron ambos después de las presidenciales de 2024. EFE