Rescatan a 566 migrantes que llegaron a la isla española El Hierro desde Gambia y Senegal

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La Restinga (España), 23 oct (EFE).- Un total de 566 migrantes, entre ellos al menos 16 mujeres y 27 menores de edad, llegaron este viernes a la localidad española de La Restinga, capital de la isla de El Hierro (océano Atlántico), en cuatro cayucos procedentes de Gambia y Senegal, informaron fuentes de los equipos de emergencias y rescate.

El último cayuco que llegó a la isla española, que tiene poco más de 12.000 habitantes, llevaba a 150 personas a bordo y fue rescatado por una embarcación de Salvamento Marítimo a unas 7 millas (11 kilómetros) al sur de la isla.

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En esta embarcación viajaban cinco mujeres y diez menores de edad, según los servicios sanitarios y de emergencia, que agregaron que ninguno de sus ocupantes necesitó ser trasladado al Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes, el único público de la isla.

Los migrantes explicaron que habían partido de Gambia siete días antes y que viajaban personas de ese país, Senegal y Guinea-Bisáu.

El primer cayuco que arribó a La Restinga, por la mañana, fue llevado al puerto por otra embarcación de Salvamenteo Marítimo tras ser rescatado a unas 32 millas de la isla (unos 51 kilómetros), con 205 personas de origen subsahariano, en su mayoría varones, además de 11 mujeres y 17 menores de edad en aparente buen estado de salud.

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Según el relato de los propios migrantes, habían realizado una travesía de 7 días desde Barra (Gambia). A bordo de la embarcación viajaban personas de Gambia, Senegal, Guinea Conakry, Guinea-Bissaú y Ghana.

El segundo de los cayucos llegó a puerto poco después tras ser rescatado a unas 44 millas de la isla (algo más de 70 kilómetros) con 170 personas a bordo de origen subsahariano, todos varones en aparente buen estado de salud.

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El tercer cayuco fue rescatado a unas 14 millas de la isla (22 kilómetros), con 41 personas de origen subsahariano, en su mayoría varones.

Todos los migrantes fueron atendidos en el puerto de La Restinga por el Equipo de Respuesta Inmediata en Emergencias (ERIE) de Cruz Roja, servicios de urgencias, la Guardia Civil y la Policía Nacional y después fueron trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde son atendidos por miembros del colectivo ONG Corazón naranja – Ebrima Sonko.

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Permanecerán allí bajo custodia policial hasta su derivación a otros recursos fuera de la isla.

En la jornada de ayer, jueves, llegaron más de 400 inmigrantes a la misma isla en cuatro cayucos.

Entre el 16 de agosto y el 15 de octubre de 2026, llegaron al archipiélago Canario, donde se encuentra El Hierro, 4.162 migrantes a bordo de embarcaciones precarias, según los datos quincenales del ministerio del Interior español, frente a los 1.608 que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado, un aumento del 159 %. EFE

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