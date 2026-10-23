Luisa González reitera que es "perseguida política" y asegura que se defenderá en Ecuador

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Quito, 23 oct (EFE).- La excandidata presidencial por el opositor movimiento correísta, Luisa González, detenida el jueves en una investigación por presunto lavado de activos, y para quien la Fiscalía pide prisión preventiva, reiteró este viernes, que es "perseguida política" y subrayó su intención de defenderse de forma presencial en Ecuador.

En un audio publicado en su cuenta de X sobre su participación en la audiencia de formulación de cargos que atiende desde el cuartel Modelo, de Guayaquil, González sostiene que la fiscal del caso "intenta engañar" al juez "y desvirtuar la presentación de los arraigos", al decir que tiene sesenta salidas del país, sin aclarar que corresponden a más de una década.

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Añadió que por razones familiares y laborales se desplaza entre las provincias de Manabí (donde vive y fue detenida) y la de Pichincha, cuya capital es Quito.

González, abogada de profesión y a quien la Fiscalía ya investigaba por presunto lavado de activos en el caso 'Caja Chica', recordó que el pasado 28 de enero ya allanaron su domicilio, y subrayó que en ese momento pudo haberse ido del país.

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"De ahí en adelante, he salido varias veces del país, y en todas he regresado", subrayó la excandidata presidencial que fue detenida a cinco semanas de las elecciones locales.

González recordó sus constantes pronunciamientos de que se defenderá "en derecho y en presencia. Por lo tanto, está más que justificado mi ánimo, mi compromiso de colaborar con la justicia, pero también de exigir un trato justo", apuntó.

La excandidada, que perdió la segunda vuelta ante el actual presidente, Daniel Noboa, en los comicios de 2023 y 2025, indicó que tiene 19 procesos fiscales, y recalcó que al saberse "inocente" y que es "perseguida política" pretende defenderse "en presencia y en el país, dando la cara como lo he hecho hasta el día de hoy".

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El audio está publicado en su cuenta de X bajo el mensaje: "Soy Luisa Magdalena González Alcívar y estoy aquí, responderé con la verdad que merece mi País y por la dignidad de mi Pueblo".

González fue detenida la madrugada del jueves en el marco del caso 'Laberinto', que investiga un presunto lavado de activos durante la campaña electoral y en el que se rastrea el origen y destino de medio millón de dólares, según el secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira.

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El funcionario dijo que la hipótesis que investiga la Fiscalía apunta al ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela, que habría financiado la campaña presidencial de 2023 del binomio González y Andrés Arauz, por el movimiento correísta Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), quien cuenta con refugio en Bélgica y que en Ecuador tiene una condena por cohecho.

En el caso 'Laberinto' se indaga la supuesta financiación de la campaña con dinero de una empresa vinculada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, una de las caras más visibles de oposición al Gobierno de Noboa.

El burgomaestre -que está en la cárcel de máxima seguridad del país- tiene dos sentencias de primera instancia. Una de tres años, por no tener en su tobillo un grillete electrónico que se le había ordenado llevar relacionado con la presunta distribución y comercialización ilegal de combustibles, un caso vinculado a su negocio familiar de estaciones de servicio, y otra de seis años y nueve meses por el mismo.

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Alvarez, que según su abogado Ramiro García, se mantiene como alcalde debido a que no tiene una sentencia en firme y porque el Concejo Municipal lo ratificó por mayoría, es investigado por presunto lavado de activos en una segunda causa vinculada a sus empresas de venta de combustibles. EFE