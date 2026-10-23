Los Javis reivindican en Roma el cine como arma contra la intolerancia y el odio

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Roma, 23 oct (EFE).- Los cineastas españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi reivindicaron este viernes en Roma su cine como herramienta para combatir la intolerancia y el odio, durante la presentación de su última película, 'La bola negra', elegida para representar a España en los próximos Óscar.

"Crear, escribir, dirigir, hacer nuestras historias siempre ha sido nuestra arma para luchar contra la intolerancia y el odio", afirmó Calvo a EFE antes de la proyección del filme en la 21 Fiesta del Cine de Roma.

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Preguntados por EFE sobre la proyección de la película en Italia, uno de los países de la Unión Europea más rezagados en materia de derechos LGBTI, Ambrossi destacó el mensaje de esperanza que transmite la acogida del público internacional.

"Es una película con un mensaje súperclaro. Que la gente la vea y la abrace en todos los países demuestra que hay mucha gente que se mueve en la dirección que propone la película. Y eso me da mucha esperanza", señaló.

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El cineasta reconoció que el contexto actual puede resultar desalentador, pero invitó a no ver "solo el lado negativo".

"Creo que muchas veces estamos viendo solo el lado negativo, que es verdad que es duro y peligroso y asusta, pero también hay muchísima gente que pensamos diferente y que vamos en una dirección distinta a lo que nos hacen ver todos los días", añadió Ambrossi.

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Por su parte, Javier Calvo se declaró un "privilegiado" por poder enviar un mensaje a través de su obra artística.

"Es un privilegio poder hacer esto, que sea lo que yo aporto y que llegue a donde llegue, sirva a quien le sirva. Ser capaz de crear algo que tenga un mensaje y que pueda luchar contra lo que a nosotros nos ha hecho tanto daño toda la vida es un verdadero privilegio", afirmó.

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Los directores también se mostraron emocionados por la positiva acogida internacional 'La bola negra', tras su reciente paso por Estados Unidos.

"Es cansado, es agotador, pero no sabemos si lo vamos a vivir solo una vez en la vida, así que hay que aprovecharlo, disfrutar del amor que la gente siente por la película y tener los pies en el suelo", admitió Calvo.

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A la proyección en Roma asistieron también miembros del reparto, entre ellos el actor Milo Quifes y el intérprete italiano Lorenzo Zurzolo, así como el embajador de España en Italia, Miguel Fernández-Palacios.

En Italia el estreno en cines de 'La bola negra' está previsto para el 14 de enero de 2027. EFE

(foto)(vídeo)