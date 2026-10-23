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Pew financia 4 asociaciones de investigación biomédica en América Latina

PR Newswire

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FILADELFIA, 23 de octubre de 2026

Los científicos colaborarán en exploraciones interdisciplinarias

FILADELFIA, 23 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- The Pew Charitable Trusts anunció hoy que cuatro pares de investigadores de América Latina recibirán financiamiento para llevar a cabo proyectos colaborativos de investigación biomédica.

Estos ocho distinguidos científicos, todos investigadores independientes en América Latina, trabajarán juntos en exploraciones interdisciplinarias que abarcan biología vegetal, genética, inmunología y más. Los beneficiarios recibirán un total de 180,000 dólares por pareja —90,000 dólares anuales durante dos años.

El Premio de Asociación fue creado para impulsar la colaboración científica y el establecimiento de redes dentro de la comunidad de investigación biomédica en América Latina. Entre los beneficiarios se incluyen cuatro exalumnos del Programa de Becas Pew para Científicos Latinoamericanos en Ciencias Biomédicas, que ha financiado a casi 350 científicos de la región desde 1991. Los premios de asociación fueron posibles gracias a una subvención de Biohub.

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"Pew se enorgullece de apoyar a estos científicos excepcionales de Argentina, Brasil y Chile", dijo Donna Frisby-Greenwood, vicepresidenta sénior de Pew para Filadelfia y avance científico. "Sus ideas creativas y enfoques pioneros sin duda conducirán a descubrimientos importantes que impulsarán la investigación biomédica en América Latina y en el mundo".

Los beneficiarios del Premio de Asociación de este año son:

Luis F. Larrondo, Ph.D., Pontificia Universidad Católica de Chile, Becario Pew Latinoamericano 2004

Gerardo Cárcamo-Oyarce, Ph.D., Pontificia Universidad Católica de Chile

Larrondo y Cárcamo-Oyarce establecerán una nueva plataforma basada en luz para estudiar la formación de biopelículas por la bacteria Pseudomonas aeruginosa.

Priscilla Olsen, Ph.D., Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Becaria Pew Latinoamericana 2016

Beatriz Patricio, Ph.D., Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Olsen y Patricio desarrollarán y probarán una nueva estrategia para superar la resistencia a los antimicrobianos.

Paulo José P. L. Teixeira, Ph.D., Universidade de São Paulo, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Becario Pew Latinoamericano 2013

Antonio Camargo, Ph.D., Universidade de São Paulo

Teixeira y Camargo examinarán la especificidad de los receptores inmunes de las plantas.

Marcelo Yanovsky, Ph.D., Fundación Instituto Leloir - CONICET, Becario Pew Latinoamericano 2000

Esteban Beckwith, Ph.D., Instituto de Investigación en Biomedicina de Buenos Aires - CONICET - Instituto asociado de la Sociedad Max Planck

Yanovsky y Beckwith estudiarán cómo los organismos regulan la expresión génica en respuesta al estrés medioambiental.

Fundado en 1948, el Pew Charitable Trusts usa información para hacer la diferencia. Pew aborda los desafíos de un mundo en constante cambio al iluminar diversas problemáticas, creando puntos en común y promoviendo el avance de proyectos ambiciosos que se traducen en progresos tangibles. Obtenga más información en pew.org.

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Press contact: Liz Lowe, 215-575-4812, elowe@pewtrusts.org

https://www.pew.org/es/about/news-room/press-releases-and-statements/2026/10/22/pew-funds-4-biomedical-research-partnerships-in-latin-america

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FUENTE The Pew Charitable Trusts