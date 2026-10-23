Más de 100 organizaciones condenan envío a juicio de jefa de medio independiente egipcio

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El Cairo, 23 oct (EFE).- Más de cien organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación de todo el mundo condenaron este viernes el envío a juicio de la editora jefe del portal independiente egipcio Mada Masr, Lina Attalah, tras ser acusada de dirigir el sitio web sin licencia y publicar noticias falsas para alterar la paz pública.

Las organizaciones, entre las que se encuentran Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), se solidarizaron con la destacada periodista egipcia en un comunicado conjunto en el que condenaron "el ataque sin precedentes a la libertad de prensa en Egipto" tras el envío a juicio de Attalah.

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Recordaron que la editora fue citada para comparecer ante la Fiscalía Suprema de Seguridad del Estado el lunes, horas después de que Mada Masr se uniera a otros siete medios independientes árabes en la creación de una redacción solidaria para llenar el vacío del portal de verificación de noticias egipcio Matsadaash.

Todos los miembros de esa plataforma fueron arrestados a finales de septiembre en Egipto tras ser acusados de difundir noticias falsas y de formar parte "de los comités mediáticos" de los Hermanos Musulmanes, organización considerara terrorista en el país norteafricano.

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Attalah fue interrogada durante más de seis horas el miércoles sobre la cobertura de su medio sobre la ola de protestas en cárceles egipcias y de la situación legal de la licencia de Mada Masr, y finalmente fue puesta en libertad bajo una fianza de 100.000 libras egipcias (alrededor de 2.000 dólares/1.600 euros al cambio actual).

"El 22 de octubre, Lina se enteró de que sería enviada a juicio por los cargos de establecer, gestionar y operar un sitio web sin licencia; la primera sesión está programada para el martes 27 de octubre", el próximo martes, de acuerdo con la nota.

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Las organizaciones recordaron que Mada Masr "ha hecho todo lo posible" para obtener una licencia y operar conforme a la legislación egipcia, pero el medio no ha obtenido una respuesta sobre el procedimiento en múltiples ocasiones y también se le ha rechazado el permiso "sin la debida notificación ni divulgación".

"El envío a juicio de Lina Attalah constituye una escalada sin precedentes que amenaza el futuro de todos los medios independientes, la producción de conocimiento y el espacio de la sociedad civil en Egipto", añadió el texto, que recuerda que la editora se puede enfrentar a una sanción de entre 1 y 3 millones de libras egipcias (entre 18.100 y 54.250 dólares/16.150 y 48.400 euros).

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El tribunal también podría ordenar el cierre de Mada Masr, algo que "supondría el golpe de gracia para uno de los últimos medios de comunicación independientes que operan hoy en Egipto", por lo que las organizaciones instaron a las autoridades egipcias a "poner fin de inmediato a su procesamiento" contra Attalah. EFE