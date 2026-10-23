Lula dice que Meta tendrá que dejar de "engañar" y "ajustarse a las buenas costumbres"

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São Paulo, 22 oct (EFE).- El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este jueves que el gigante tecnológico Meta tendrá que "dejar de engañar a la humanidad" y "ajustarse a las buenas costumbres y los buenos modales que necesita la sociedad".

Lula criticó a la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp durante una transmisión en vivo realizada junto a André Janones, una de las figuras clave en la estrategia digital oficialista de cara a la segunda vuelta y diputado electo por Minas Gerais, el segundo colegio electoral de Brasil, con 16 millones de votantes.

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"Meta va a tener que reinventarse, porque no puede creer que puede engañar a la humanidad todo el tiempo. Ya ha engañado mucho", sostuvo el mandatario progresista a tres días de los comicios presidenciales.

Y remató: "Ahora va a tener que ajustarse a las buenas costumbres y los buenos modales que necesita la sociedad".

El jefe de Estado brasileño advirtió que no se puede tolerar la impunidad en el ecosistema digital, ni la proliferación de desinformación.

"No podremos aceptar que la mentira venza a la verdad", enfatizó, y aclaró que es necesario tomar "una actitud muy seria" para comenzar a discutir "que cualquier delito en internet sea tratado como" un delito "en la vida real".

Janones además es el encargado de coordinar el "Ejército de Lula", un grupo de Whatsapp con más de ocho millones de seguidores que ha funcionado como red de movilización digital de cara a la segunda vuelta.

En este espacio lanza tareas a sus seguidores, como la difusión coordinada de contenidos favorables al Gobierno y el posicionamiento de tendencias, con el objetivo de disputar el algoritmo de las plataformas digitales y contrarrestar la presencia de la oposición en las mismas.

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La plataforma llegó a ser suspendida, aunque posteriormente restablecida, debido a que el aspirante ultraderechista Flávio Bolsonaro la denunció por supuestas noticias falsas.

El conflicto con Meta se intensificó tras las denuncias vertidas por el equipo de campaña de Lula, que acusó al grupo de favorecer a Bolsonaro con sus servicios publicitarios y sus herramientas de inteligencia artificial, al tiempo que restringió el alcance y la generación de publicaciones afines al Gobierno.

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A pesar de que el gigante tecnológico argumentó en sus descargos que ambas campañas fueron tratadas de manera igualitaria, la Justicia Electoral ordenó la adopción de medidas cautelares para asegurar la neutralidad de las plataformas antes de la votación del domingo.

Sin embargo, la Fiscalía Electoral de Brasil denunció hoy que la firma no acató las exigencias dentro del plazo legal y defendió aplicar a Meta una multa diaria de 500.000 reales (unos 100.000 dólares) por cada orden incumplida mientras persistan las irregularidades.

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Lula y Bolsonaro definirán la Presidencia de Brasil este domingo 25 de octubre en una segunda vuelta que se anticipa altamente disputada, con las encuestas de opinión mostrando un empate entre ambos aspirantes.EFE