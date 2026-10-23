La UE apoya investigar el ataque que causó 7 muertos en una iglesia en Jordania

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Bruselas, 23 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) condenó este viernes el "cruel atentado" perpetrado contra una iglesia en la provincia de Al Karak (Jordania), que ha causado al menos siete víctimas mortales y 34 heridos, y mostró su apoyo a la investigación de lo ocurrido.

"Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familias en estos momentos tan difíciles. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Jordania", indicó un portavoz de la alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, en un comunicado.

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Además, señaló que la UE "brinda su pleno apoyo a la investigación de seguridad que están llevando a cabo las autoridades jordanas".

El ministro de Interior jordano, Mazen al Faraya, atribuyó este viernes el "ataque terrorista" contra una iglesia de la localidad de Hamud a "un grupo de extremistas", a los que no identificó.

Las autoridades condenaron esta acción "sin precedentes" contra la comunidad cristiana, que el rey jordano, Abdalá II, calificó de "acto terrorista".

Estos sucesos no son habituales en Jordania, que cuenta con una población de alrededor de 11,5 millones de personas, la gran mayoría musulmanes, mientras que aproximadamente el 3 % son cristianos.

Sin embargo, se han producido algunos incidentes relacionados con tiroteos en los últimos años, mientras que las fuerzas de seguridad realizan a menudo operaciones contra el contrabando de drogas y de armas procedentes de países vecinos. EFE