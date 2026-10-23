La cantante británica Raye gana el premio Mercury

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Londres, 23 oct (EFE).- La cantante británica Raye se ha alzado con el prestigioso premio de música Mercury por su segundo álbum de estudio, 'This Music May Contain Hope', imponiéndose a otros artistas como Paul McCartney, Jade y Olivia Dean.

El galardón, que se otorga cada año al mejor álbum del año publicado por un artista británico o irlandés, fue entregado anoche en una ceremonia celebrada en Newcastle, en el noreste de Inglaterra.

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A diferencia de otros certámenes, el objetivo principal de los Mercury es premiar la calidad artística y la innovación por encima de las cifras de ventas o el éxito comercial.

El álbum galardonado fue el primero de Raye en alcanzar el número uno en las listas de éxitos del Reino Unido. Además, es la primera vez que un álbum de pop gana el galardón desde que lo hiciera la banda M People con 'Elegant Slumming', en 1994.

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A lo largo de los 17 temas, el disco narra una relación que termina entre lágrimas en las calles de París, pero después la protagonista de la historia se supera y se hace más fuerte.

En la ceremonia de anoche en el centro Utilita Arena de Newcastle, la cantante, de 28 años y cuyo nombre real es Rachel Keen, se impuso también a candidatos como Florence + The Machine.

Al recibir el trofeo y el premio de 25.000 libras (29.500 euros), Raye resaltó la importancia de la música como una especie de "medicina" y admitió que no es una "industria fácil", especialmente para los músicos independientes.

El año pasado, el premio fue ganado por el cantautor de Newcastle Sam Fender, quien donó las 25.000 libras que recibió a salas de conciertos, contribuyendo así a apoyar a compositores emergentes en todo el Reino Unido. EFE