Emiratos detecta derrame de petróleo procedente de buque cisterna en playas cerca de Ormuz

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Dubái, 23 oct (EFE).- Emiratos Árabes Unidos (EAU) afirmó este viernes que las autoridades medioambientales del país han detectado contaminación marina en sus playas de la zona de Umm al Quwain, cerca del estrecho de Ormuz, causada por un derrame de petróleo procedente de un buque cisterna.

"El sistema de monitoreo técnico y evaluación ambiental de Emiratos Árabes Unidos ha detectado contaminación marina causada por un derrame de petróleo proveniente de un buque cisterna, cuyos efectos han llegado hasta las playas de Umm al Quwain", dijo el Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente emiratí en un comunicado.

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Este derrame provocó, además, que varios residentes de los emiratos occidentales de Sharjah, Ajman y Umm al Quwain percibieran olores en los últimos días, aunque las autoridades competentes afirmaron que estos "no representan ningún riesgo para la salud de los habitantes".

Asimismo, el departamento indicó que, tras detectar el derrame, los equipos especializados y las autoridades locales comenzaron a implementar medidas para contener el vertido y acordonar las zonas afectadas, mientras que también iniciaron labores de limpieza y remediación "con el fin de limitar el impacto ambiental".

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De esta forma, continúan las inspecciones y evaluaciones en las zonas costeras de Umm al Quwain, donde todavía debe determinarse el alcance del impacto de este vertido, por lo que el departamento ha procedido a cerrar temporalmente todas las playas de este emirato para garantizar la seguridad y la protección del medio marino.

El Ministerio también instó a los pescadores a "abstenerse a realizar actividades de pesca en las zonas afectadas por la contaminación".

La nota no hizo referencia a las causas del derrame, si bien en los últimos días se han producido ataques contra buques que transitaban por el estrecho de Ormuz, en el marco de la guerra de Irán iniciada a finales de febrero pasado.

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El último incidente registrado por la autoridad británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO) fue hace dos días cerca de las costas de Bukha, en Omán y al norte de Emiratos, donde un proyectil impactó contra un petrolero y causó un incendio.

Las autoridades omaníes también han reportado vertidos de petróleo cerca de sus costas en los últimos meses como consecuencia de la guerra. EFE