Fuerza Regida, Bad Bunny, Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos lideran los Billboard Latinos

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Alicia Civita

Miami (EE.UU.), 22 oct (EFE).- La agrupación de música mexicana Fuerza Regida encabezó este jueves la lista de los ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 con ocho galardones, seguida de Bad Bunny, con siete, en una ceremonia celebrada en Miami en la que Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos obtuvieron cuatro reconocimientos cada uno.

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Peso Pluma, el artista más nominado con 17 menciones, terminó la noche con cuatro distinciones, entre las que se destacó el premio a Artista Regional Mexicano del Año.

La gala también reconoció a Rosalía, Prince Royce y Tito Double P, con tres premios por artista, y rindió un poderoso homenaje a Juan Gabriel al cumplirse diez años de su fallecimiento.

"Ahora regresamos al estudio; después, vamos a disfrutar de un merecido descanso, pero no vamos a parar hasta conquistar el mundo", dijeron a EFE los artistas de Fuerza Régida.

El grupo mexicano-estadounidense concentró cuatro de sus victorias en 'Marlboro rojo', elegida canción del año en las categorías Hot Latin Song, Streaming, Global 200 de música latina y regional mexicano.

Uno de los momentos más especiales de la noche lo protagonizó JOP (Jesús Ortiz Paz), el líder vocal de la agrupación, al hacer una videollamada a sus padres desde el escenario.

Por su parte, el ausente Bad Bunny recibió el premio al artista del año y el de gira del año, además de los correspondientes a artista latino del año en Global 200, artista masculino en Hot Latin Songs y Top Latin Albums, solista de Latin Rhythm y compositor del año.

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Tampoco estaba en Miami Karol G, quien ganó el primer premio Artista de los Fans, una categoría que permitió al público elegir directamente a su favorito por primera vez en la historia de estos galardones.

La artista colombiana también fue reconocida como artista femenina del año en Hot Latin Songs y Top Latin Albums, mientras que 'Coleccionando heridas', su colaboración con Marco Antonio Solís, obtuvo el premio a la canción de Latin Pop del año.

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La que sí dijo presente fue Rosalía, quien dedicó su premio del Salón de la Fama a artistas como Celia Cruz, Daddy Yankee y Rocío Dúrcal, quienes lo habían recibido antes, y agradeció la inspiración y el apoyo de Juan Luis Guerra, quien le entregó el galardón.

"Tú, un maestro entre maestros, me has hecho llorar, bailar y sentirme viva con tus canciones. Estoy en shock y creo que nunca olvidaré este momento ni haber recibido este premio de ti", afirmó.

Rubén Blades dedicó el premio Ícono "a todos los artistas panameños" y agradeció a todas las orquestas con las que ha estado, entre ellas la de Willie Colón, así como a su familia y a sus maestros.

"El éxito nunca ocurre por sí mismo, es producto de mucha construcción. Hay mucha gente mejor que yo que no recibe el reconocimiento que merece. La oportunidad que recibí y el talento de otros me ayudaron a crear y desarrollar mi carrera como cantante, compositor, productor... nadie se hace un icono sin ayuda", expresó Blades.

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Mientras tanto, Cristian Castro, quien recibió el premio a la trayectoria, afirmó que aceptaba el premio "en nombre del amor romántico y en nombre de la poesía que son. Lo más bello que he tenido y que Dios puso en mí junto con mi voz".

La ceremonia, conducida por Carmen Villalobos y Javier Poza y transmitida por Telemundo y Peacock desde el James L. Knight Center, dedicó uno de sus números musicales a Juan Gabriel, a diez años de su fallecimiento, con conmovedoras interpretaciones de Carlos Rivera, Jessi Uribe, Pablo Alborán, Paola Jara y Yahritza y Su Esencia.

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Fuerza Regida, Tito Double P, Xavi y Chuyin representaron en el escenario a la nueva generación de la música mexicana. El espectáculo reunió además las actuaciones de Cristian Castro y Ha*Ash, junto con los intérpretes urbanos Ivy Queen, Ozuna y Wisin.

Elvis Crespo y Víctor Manuelle formaron parte de la representación tropical de una programación que también contó con Manuel Turizo, Kapo, La Nueva Ola de la Cumbia y Melymel.

Completaron el cartel Erick Brian, Nanpa Básico, Nella, Pututi & Nesty, RIZA y SANTOS BRAVOS, en una noche que reunió a artistas de diferentes generaciones y géneros. EFE

(foto)(video)