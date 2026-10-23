Félix, hermano de Rodolfo Sancho, al margen de la reaparición de Silvia Bronchalo en televisión

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Silvia Bronchalo ha dado un paso al frente y, tras la filtración de los polémicos audios en los que su hijo Daniel Sancho le pedía 100.000 euros para la compra de un terreno en Tailandia con el que intentar obtener la libertad privisional y abandonar la prisión de Surat Thani en la que cumple condena a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta en agosto de 2023, ha decidido romper su silencio en '¡De Viernes!' para relevar qué hubo detrás de esa conversación telefónica y contar los motivos de su distanciamiento del joven.

No es el único frente abierto para el hijo de Rodolfo Sancho, ya que después de que ciertos medios de comunicación publicasen que Daniel tiene privilegios en prisión debido a los 3.000 euros de los que disfrutaría mensualmente -y con los que pagaría comodidades como comida saludable o duchas con hielo-, los abogados de la familia Arrieta han iniciado una investigación para determinar si esta información es cierta y, de ser así, solicitar el embargo de dicha cantidad puesto que por el momento no ha abonado ni un euro de los más de 100.000 que tiene que pagar a los padres y la hermana de Edwin Arrieta como indemnización por el crimen.

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Y mientras Rodolfo guarda silencio y está volcado en el trabajo -acaba de iniciar el rodaje de la serie 'Casper' de TVE-, su hermano Félix Sancho ha optado por desmarcarse tanto de la reaparición de Silvia Bronchalo como de los supuestos privilegios de los que disfruta su sobrino en la cárcel, dando la callada por respuesta a las preguntas de la prensa sobre cómo afronta el actor que su expareja conceda una nueva entrevista, o si les preocupa que la situación de Daniel en prisión pueda empeorar tras salir a la luz los privilegcios de los que disfrutaría.