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Antiviolencia declara de alto riesgo el Barça-Aston Villa y el Rayo-Elche en Vallecas

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La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado este viernes declarar como de alto riesgo los partidos FC Barcelona-Aston Villa, de Liga de Campeones, y Rayo Vallecano-Elche CF, de LaLiga EA Sports.

El duelo entre madrileños e ilicitanos, correspondiente a la décima jornada liguera y que se celebrará este sábado en Vallecas (14.00 horas), estará sujeto a una atención especial tras lo sucedido en el último encuentro disputado en el recinto vallecano, el del Athletic Club del pasado 10 de octubre, suspendido por el lanzamiento de objetos al terreno de juego.

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Además, Antiviolencia también ha declarado de alto riesgo el partido de la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones que el Barça disputará ante el Aston Villa inglés en el Spotify Camp Nou, el próximo martes 3 de noviembre.

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