Elecciones históricas en Israel: estos son los 11 partidos que se disputan la Knéset

Guardar

Jerusalén, 23 oct (EFE).- Once partidos aspiran a hacerse un hueco en la próxima Knéset (Parlamento israelí), en unas elecciones especialmente disputadas y marcadas por el impacto de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva israelí en Gaza, que redefinieron el escenario político del país

Estas son las principales formaciones que figuran en los sondeos para hacerse con alguno de los 120 escaños que integran el Parlamento.

PUBLICIDAD

1- Likud - Benjamín Netanyahu

Tras 19 años en el Gobierno repartidos en tres períodos, Netanyahu vuelve a postularse como líder del partido dominante de la derecha nacional-conservadora israelí, que plantea una firme oposición al Estado palestino y la defensa de Israel como Estado nación del pueblo judío y aboga por instaurar el libre mercado.

PUBLICIDAD

Según las últimas encuestas, conseguiría 21 escaños (frente a los 32 de las últimas elecciones de 2022) y no podría formar una mayoría para gobernar con los partidos nacionalistas religiosos y ultraortodoxos que forman parte del gobierno actual de Netanyahu.

2- Yashar! (¡Recto!) - Gadi Eisenkot

Con esta formación creada el año pasado el ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot se ha convertido en el principal rival de Netanyahu. Estas mismas encuestas incluso lo sitúan como primera fuerza política con hasta 25 escaños.

Eisenkot pretende liderar un Gobierno sionista y enfocado en seguridad, y promete priorizar una investigación independiente del 7 de octubre y la obligatoriedad del servicio militar para todos, incluidos los judíos ultraortodoxos.

3- Beyajad (Juntos) - Naftali Bénet y Yair Lapid

Partido de centroderecha sionista, resultado de la alianza entre los ex primer ministros Naftali Bénet y Yair Lapid, que presenta un cariz claramente anti Netanyahu. De hecho, forma parte del bloque opositor junto a Yashar!.

Comparten las mismas prioridades, pero también han prometido declarar a Catar como Estado enemigo en caso de gobernar. Las predicciones apuntan a que se alzaría con 14 asientos en la Knéset. Actualmente, el partido de Lapid tiene 24 escaños y Bénet no alcanzó ninguno con su formación en las últimas elecciones.

PUBLICIDAD

4- Los Demócratas - Yair Golán

Los Demócratas representan a la izquierda sionista. Como parte de su programa, aseguran que combatirán la violencia de los colonos radicales y que desmantelarán asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada.

También integran el bloque opositor a Netanyahu y, al igual que los partidos anteriores, tampoco apoyan actualmente la creación de un Estado palestino como solución al conflicto. Las proyecciones les dan en torno a 9 o 10 escaños, frente a los 4 de 2022.

PUBLICIDAD

5- Israel Beitenu (Israel, Nuestro Hogar) - Avigdor Líberman

Es el cuarto pilar del bloque anti Netanyahu. Una formación de derecha nacionalista con electorado tradicional de seculares oriundos del antiguo espacio soviético.

Su programa se enfoca principalmente en la seguridad, descartando cualquier pacto con partidos árabes y en ampliar el servicio militar obligatorio para israelíes musulmanes y cristianos. Los sondeos le dan unos 8 escaños (obtuvo 6 en 2022).

6- Otzma Yehudit (Poder Judío) - Itamar Ben Gvir

Su cara visible es el colono y exconvicto Itamar Ben Gvir, actual ministro de Seguridad Nacional. Se trata de un partido de extrema derecha nacionalista con tintes racistas y propuestas que vulneran los derechos humanos de los palestinos.

Sus escaños, 8 de acuerdo a las últimas estimaciones, son clave para la coalición de Netanyahu. Actualmente tiene 6 asientos en la Knéset.

7- HaTzionut HaDatit (Sionismo Religioso) - Betsalel Smotrich

Formación de la derecha nacional-religiosa radical ubicada en el bloque pro Netanyahu. Su eje ideológico se basa en impedir cualquier Estado palestino y avanzar hacia la soberanía israelí total sobre Cisjordania expandiendo los asentamientos.

Su líder es el colono Betsalel Smotrich, ahora ministro de Finanzas. Las proyecciones le adjudican 7 escaños, frente a los 6 de 2022.

8- Judaísmo Unido de la Torá - Isaac Goldknopf

El principal partido ultraortodoxo asquenazí, que agrupa las principales corrientes jaredíes jasídicas de origen europeo. Su prioridad es preservar la exención del servicio militar para los estudiantes de las yeshivás (escuelas talmúdicas).

Del compromiso de Netanyahu con este punto dependerá poder volver a incorporarlos o no a una posible coalición. Conseguiría unos 7 asientos en la Knéset, los mismos que en 2022.

9- Shas - Aryeh Deri

Representa al electorado ultraortodoxo sefardí y mizrají, y busca la exención de los jaredíes al servicio militar. Integra el bloque tradicional de Netanyahu, pero igualmente exigirá garantías de cara a asociarse nuevamente con el Likud.

Los sondeos le conceden unos 7 escaños, 4 menos que en las últimas elecciones.

10- Lista Conjunta - Yúsef Yabarín y Ahmad Tibi

Es una de las dos listas de partidos árabes. Se presenta como alternativa al "supremacismo" contra los palestinos.

Incluye desde la izquierda árabe-judía y comunista de Jadash hasta el nacionalismo árabe de Balad y el enfoque más pragmático de Taal. No pertenece a ninguno de los dos bloques sionistas. Las encuestas le dan entre 7 y 8 escaños, frente a los 5 de 2022.

PUBLICIDAD

11- Raam - Mansur Abás y Yoav Segalovich

Partido árabe, conservador y de carácter pragmático que se centra en avances tangibles, como frenar la oleada de criminalidad dentro de su minoría en Israel. Ha incorporado a un político judío israelí como número 2 e integró años atrás una coalición sionista. Podría conseguir hasta 5 diputados, los mismos que tiene actualmente. EFE

PUBLICIDAD