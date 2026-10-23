El brent sube y alcanza los 114 dólares, su nivel más alto desde finales de abril

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Madrid, 23 oct (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en diciembre mantiene la tendencia alcista este viernes al subir el 0,7 %, y superar los 114 dólares, una cotización que no se registraba desde finales de abril, ante la escalada bélica en Oriente Medio.

A las 7:00 horas de este viernes (5:00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, cotizaba en los 114,1 dólares en el mercado de futuros de Londres tras avanzar ese 0,73 % respecto al cierre del día anterior. Durante la madrugada, ha llegado a tocar los 114,7 dólares.

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El brent prosigue su senda alcista este viernes después de cerrar la víspera con una fuerte revalorización del 4 %, ante el aumento de la tensión en Oriente Medio y el temor a nuevas interrupciones del suministro de crudo.

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber atacado cuatro buques que, según Teherán, realizaban trasvases ilegales de crudo en el golfo Pérsico.

En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a la República Islámica de difundir informaciones sobre "ataques falsos" en el estrecho de Ormuz para elevar los precios de los combustibles, y ha sostenido que por esa vía estratégica fluye ahora más crudo que antes del conflicto.

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Mientras, Arabia Saudí ha asegurado este viernes haber interceptado un misil balístico lanzado contra Riad por los rebeldes hutíes de Yemen, y ha activado alertas de peligro en varias ciudades del país, entre ellas la capital, en medio de la creciente tensión entre las fuerzas leales al Gobierno yemení internacionalmente reconocido y los insurgentes aliados de Irán.

La interceptación del misil contra Riad se anuncia después de que los hutíes reivindicaran el jueves una serie de ataques efectuados en los últimos dos días contra la sede del Ministerio de Defensa saudí, instalaciones de la petrolera estatal Aramco, y los aeropuertos internacionales de Abha y Dammam - en este último, murieron dos personas -.

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Sin embargo, los insurgentes yemeníes no hicieron referencia al lanzamiento de un dron contra el yacimiento petrolífero saudí de Shaybah, cercano a la frontera con Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde fallecieron al menos dos personas por la caída de restos tras el derribo del proyectil.

Los ataques de los hutíes de Yemen, aliados de Irán, han llevado a Estados Unidos a ordenar la salida del personal gubernamental no esencial y sus familiares.

En este contexto, medios estadounidenses han informado de que Estados Unidos e Israel estudian una nueva ofensiva contra Irán para después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

EFE

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