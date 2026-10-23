El Parlamento venezolano conforma el comité encargado de proponer a los nuevos magistrados del Supremo

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La Asamblea Nacional de Venezuela ha formalizado la constitución del Comité de Evaluación de Postulaciones Judiciales, el órgano mixto que tendrá la responsabilidad de examinar y proponer a los futuros magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Tras superar una fase preliminar de selección, la comisión ha quedado integrada definitivamente por 21 miembros: once parlamentarios y diez representantes de la sociedad civil. Este grupo de trabajo deberá elaborar la lista de aspirantes aptos para cubrir las plazas vacantes en el máximo tribunal del país sudamericano, originadas por jubilaciones, renuncias y por el aumento de cargos que contempla la última reforma de la Ley Orgánica del TSJ.

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Durante el acto de juramento, el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, ha instado a los comisionados a actuar con rapidez y a dejar de lado cualquier sesgo partidista, con el objetivo de garantizar la elección de perfiles idóneos e imparciales.

Este paso hacia la reestructuración de la cúpula judicial coincide con los recientes avances institucionales pactados en Caracas por las delegaciones del oficialismo y la oposición en la última ronda de conversaciones entre ambas partes. Precisamente esta semana, el propio Rodríguez y la representante de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, dieron por cerrado el tercer ciclo de diálogos con acuerdos clave para revisar el sistema de inhabilitaciones políticas y avanzar en la democratización del país.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha recibido en esta misma jornada en el Palacio de Miraflores a los jefes negociadores del Gobierno y de la oposición para hacer balance del diálogo, un proceso que ha recibido el respaldo expreso de Estados Unidos tras constatar "resultados tangibles" en el camino hacia la democratización y estabilización del país.