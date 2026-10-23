Aumentan a 65 los heridos en el terremoto de magnitud 7 de Tíbet que deja 16 muertos y casi 12.500 evacuados

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Las autoridades de la región autónoma china de Tíbet han elevado este viernes a 65 los heridos en el terremoto de magnitud 7 en la escala de Ritcher registrado horas antes, manteniendo en 16 el número de fallecidos, al tiempo que han anunciado que cerca de 12.500 personas han sido ya evacuadas de la zona.

El centro de mando de Emergencias de la región autónoma de Tíbet ha presentado así un nuevo balance de víctimas, aumentando únicamente los 32 heridos anteriormente recogidos. De los 65 registrados ahora, once presentan lesiones de gravedad y 54, leves, ha informado la agencia china de noticias Xinhua.

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El sismo, que ha tenido su epicentro en el condado de Baqing, en la ciudad-prefectura de Nagqu, ha causado daños en un total de 339 viviendas, si bien la evaluación integral de los daños, las operaciones de salvamento y el reasentamiento de los residentes afectados continúan desarrollándose.

En cuanto a las evacuaciones, las autoridades han emprendido una intensa campaña de evacuación que a las 10 de la mañana (hora local) incluye ya a 12.489 personas, según ha detallado el centro de mando de Emergencias regional.