Trump insinúa que tiene "derecho" a presentarse en 2028 porque asegura que le "robaron" las elecciones de 2020

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido durante un mitin de campaña en Iowa de cara a las próximas elecciones legislativas ('midterms') que tiene "derecho" a presentarse nuevamente a la Presidencia en 2028, argumentando que le "robaron" y "amañaron" los comicios del año 2020. Estas declaraciones se producen apenas unas horas después de que el mandatario evitara confirmar si respaldará a su actual vicepresidente, JD Vance, como posible sucesor para esa misma cita electoral.

Durante un acto con simpatizantes, Trump ha abordado la Enmienda de la Constitución estadounidense que limita a dos los mandatos presidenciales. "Creo que la ley dice que no se me permite volver a presentarme. He estudiado esa frase (...) Lamentablemente, es bastante concisa y no hay mucho margen de maniobra", ha reconocido inicialmente el presidente. Sin embargo, inmediatamente ha justificado una posible candidatura aludiendo a su derrota frente a Joe Biden en 2020: "Nos hicieron trampa en la segunda porque ganamos tres veces. Así que creo que tengo derecho a volver a presentarme. Creo que tengo derecho a presentarme de nuevo porque hicieron trampa. Amañaron la elección".

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Las elecciones presidenciales de 2020 a las que hace referencia el mandatario estuvieron profundamente marcadas por sus reiteradas denuncias de fraude masivo. A pesar de que los tribunales federales, las autoridades estatales y su propio Departamento de Justicia confirmaron la limpieza de los comicios y desestimaron las acusaciones por falta de pruebas, Trump ha mantenido hasta ahora su retórica de que los resultados le habían sido arrebatados. Esta escalada de tensión política desembocó el 6 de enero de 2021 en el asalto al Capitolio por parte de una turba de sus seguidores, que irrumpieron de manera violenta en la sede del Congreso para intentar detener la certificación de la victoria de Biden.

EVITA RESPALDAR A JD VANCE PARA 2028

Las palabras de Trump sobre su posible futuro político se suman a la incertidumbre generada en el seno del Partido Republicano en torno a su actual 'número dos'. Horas antes del mitin, al ser preguntado por la prensa sobre si apoyaría a JD Vance en caso de que los republicanos pierdan las mayorías en las elecciones del próximo 3 de diciembre y este decida postularse en 2028, el presidente fue tajante: "¿De dónde sacan esa idea? Ni siquiera lo he pensado. Tenemos demasiado tiempo para estar pensando en eso. Queda mucho".

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Esta postura esquiva por parte de Trump ya se había evidenciado hace unos días en el Despacho Oval --en presencia del propio JD Vance--, donde el mandatario aseguró que una eventual candidatura del actual vicepresidente es un asunto del que "nunca" han hablado y que ahora mismo resulta "irrelevante". Según el presidente, la prioridad absoluta del partido debe estar centrada en superar las inminentes elecciones de medio mandato.

Los desmentidos y evasivas de Trump suponen un freno a las expectativas alimentadas por el propio Vance en los últimos días. En una reciente entrevista, el vicepresidente llegó a dar por seguro que obtendría el aval "de inmediato" si aspirara a la Casa Blanca, un respaldo que calificó como "el más eficaz de la historia política". Durante esa misma intervención, Vance aprovechó para intentar marcar un perfil propio, desmarcándose incluso del apoyo explícito que Trump brindó recientemente a la reelección del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

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