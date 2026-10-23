Detenido tras huir con un coche robado por la autovía A-5 en Cáceres y embestir a varios vehículos

23/10/2026 Lugar de la detención del hombre huído SOCIEDAD ESPAÑA EUROPA EXTREMADURA GUARDIA CIVIL

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Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 44 años tras huir con un coche robado por la Autovía A-5 en la provincia de Cáceres y embestir a dos coches oficiales y otro particular.

Los hechos se produjeron después de que el ahora detenido abandonara las dependencias judiciales, adonde había acudido por su presunta implicación en el hurto de un vehículo en la ciudad de Cáceres, y tras las medidas judiciales acordadas, presuntamente sustrajo un nuevo vehículo que se encontraba aparcado en la calle.

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Una vez que la Guardia Civil tuvo conocimiento de este último hecho delictivo, se inició un dispositivo para localizar e interceptar el vehículo sustraído y a su conductor, una información que fue trasladada a través de la Central 062 de la Guardia Civil a las distintas patrullas de servicio, coordinando la actuación para tratar de impedir la huida.

Lejos de detener su marcha ante la presencia de los agentes, el conductor "continuó su huida, protagonizando una conducción extremadamente peligrosa", además, en el momento final, llegó a embestir a dos vehículos oficiales de la Guardia Civil y a otro vehículo particular, provocando daños materiales en los tres vehículos implicados.

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Tras el seguimiento coordinado del vehículo por distintas vías de comunicación, y el dispositivo de cierre establecido, el vehículo pudo ser interceptado a la altura cacereña de Almaraz, en la autovía A-5, sentido Madrid.

La actuación policial permitió finalmente interceptar el turismo y detener a su conductor, poniendo fin a una huida que "supuso un grave riesgo para la seguridad vial y para los usuarios que circulaban por esta importante vía de comunicación", según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

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Al detenido se le atribuyen presuntos delitos de hurto de uso de vehículo a motor, conducción temeraria y desobediencia grave a agentes de la autoridad, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse de los daños ocasionados durante los hechos.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata, para la continuación de las actuaciones correspondientes.