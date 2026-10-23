Científicos españoles alertan en Sídney sobre menor absorción de CO2 en los ecosistemas

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Sídney (Australia), 23 oct (EFE).- El científico español Pep Canadell advirtió este viernes en Sídney de que el calentamiento global amenaza con debilitar la capacidad de los bosques y los océanos para absorber dióxido de carbono (CO2), clave en la regulación del clima, lo que refuerza la urgencia de reducir las emisiones y acelerar la transición energética.

Canadell, investigador jefe del organismo científico australiano CSIRO, defendió la necesidad de transformar los sistemas energéticos y económicos para frenar el cambio climático durante la duodécima edición del Foro de Investigación Australia-España, organizado por la asociación Investigadores Españoles en Australia-Pacífico (SRAP).

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El científico explicó que la vegetación y los océanos absorben aproximadamente la mitad de las emisiones de CO2 generadas por la actividad humana, pero alertó de que el aumento de las temperaturas, las sequías y los grandes incendios pueden reducir la eficacia de estos sumideros naturales de carbono.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) subraya que los ecosistemas, tanto terrestres como marinos, desempeñan "un papel fundamental en la regulación del clima".

"Las políticas importan", subrayó Canadell, quien destacó el crecimiento de las energías renovables como una señal positiva, aunque insistió en que los avances tecnológicos deben acompañarse de decisiones políticas que permitan reducir las emisiones de forma sostenida.

En la apertura del encuentro, la embajadora de España en Australia, Esther Monterrubio Villar, alertó de las dificultades para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Según los datos que citó, solo alrededor del 30 % de las metas avanza al ritmo necesario, mientras casi la mitad progresa lentamente y un 18 % retrocede.

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"¿Es realmente un objetivo sin esperanza? Creo que no, en absoluto", afirmó Monterrubio, quien defendió la cooperación internacional, la financiación para el desarrollo y el compromiso político para afrontar los desafíos ambientales.

Bajo el lema Medio ambiente y sostenibilidad, el foro reunió en la Universidad de Sídney a investigadores y especialistas de ambos países para debatir sobre la protección de los ecosistemas, la gestión sostenible de los recursos y los retos asociados a la transición energética, incluida la creciente demanda de minerales esenciales para las nuevas tecnologías.

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El encuentro busca reforzar la colaboración científica entre España y Australia ante desafíos ambientales compartidos y contó con el apoyo de la Embajada de España en Australia, la Fundación Consejo España-Australia, la Fundación Ramón Areces y el Instituto Cervantes de Sídney. EFE

(foto)