Al menos dos muertos y cuatro heridos en ataque con drones ucranianos en una zona de Lugansk bajo control ruso

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Al menos dos civiles han fallecido y otros cuatro han resultado heridos como consecuencia de una nueva serie de ataques con drones atribuidos a las fuerzas ucranianas en una zona de la autoproclamada República Popular de Lugansk, situada en la región del Donbás, bajo control de Rusia, según han informado las autoridades regionales.

De acuerdo con el gobernador regional, Leonid Pasechnik, el conductor de un camión ha muerto en Belovodsk, al impactar un dron contra su vehículo. Como resultado de un ataque similar, un hombre ha muerto y otro ha resultado herido en una sección de la carretera Novoaidar-Starobelsk, por la que circulaban.

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"Expreso mis más profundas condolencias a los familiares y seres queridos de los fallecidos", ha declarado en un mensaje de Telegram en el que ha reportado además varios lanzamientos de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra camiones en las localidades de Stanichno Lugansk y Slavianoserbsk, que se han saldado con otros dos hombres heridos.

En paralelo, el gobernador de Lugansk ha denunciado varios ataques dirigidos contra las instalaciones de la empresa local de telecomunicaciones Lugacom, así como contra un complejo industrial de la región. Según los datos preliminares, una persona ha resultado herida y se han registrado daños materiales en diversas viviendas. Asimismo, ha quedado destruido el equipo de servidores y conmutación, dando lugar a problemas en la comunicación móvil y el acceso a Internet.

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"Los especialistas están llevando a cabo trabajos de reparación de emergencia, que pueden llevar un tiempo. Pido a los residentes de la república que comprendan las consecuencias de esta situación", ha agregado Pasechnik, asegurando que se han desplegado todos los servicios "necesarios" y que las autoridades locales están trabajando ya en la "eliminación de las consecuencias".

Por su parte, el Misterio de de Rusia ha informado de que, durante la pasad noche, las fuerzas de defensa antiaérea rusas han interceptado 443 vehículos aéreos no tripulados (VANT) ucranianos de ala fija sobre los territorios de distintas regiones, incluidas Moscú, la República de Crimea, y distintos varios puntos en aguas de los mares Negro y de Azov.

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