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Venden en París un cuadro de Monet por de 50 millones de euros, suma récord en Francia

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París, 22 oct (EFE).- 'Iris', un cuadro pintado por Claude Monet, ha sido vendido este jueves en París por 50 millones de euros (con tasas incluidas), suma récord para una subasta celebrada en Francia, según Sotheby's.

Se trata de una de las últimas obras pintadas por el maestro impresionista francés y, antes de la subasta, estaba tasada entre 22 y 30 millones de euros.

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La obra de grandes dimensiones (1,60 metros de altura y 1,80 de anchura) pertenecía a la coleccionista Jeanne Schlumberger (1889-1983) y hoy ha sido expuesta ante el público por primera vez.

Pintada por Monet (1840-1926) entre 1924 y 1925 en Giverny, 'Iris' forma parte del ciclo de sus grandes paneles decorativos, cuyo exponente más célebre reside en 'Los nenúfares' del museo de la Orangerie, en París.

Un poco antes, se había vendido otro Monet por 12,785 millones, 'Bord de falaises à Pourville'.

Ambas ventas en Francia coinciden con el año del centenario de la muerte de Monet.EFE

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