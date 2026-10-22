Trump ha deportado a casi un millón de personas en su segundo mandato, según informe

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Austin (EE.UU.), 22 oct (EFE).- El Gobierno de Donald Trump ha deportado a unas 980.000 personas desde el inicio de su segundo mandato, según un informe del Migration Policy Institute (MPI) que documenta las consecuencias de su política de mano dura contra la inmigración, en momentos en que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no publica cifras oficiales.

El análisis abarca desde el 20 de enero, el día de Trump asumió la presidencia, al 31 de julio de 2026 y se basa en datos públicos obtenidos mediante solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), ya que el DHS dejó de difundir este tipo de estadísticas en enero de 2025.

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Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de llevar a cabo "la mayor operación de deportación" en la historia del país y con la meta de un millón de deportaciones al año.

Según el informe, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) completaron en conjunto unas 980.000 deportaciones.

Si se calcula por año fiscal (de octubre a septiembre), el ritmo equivale a unas 620.000 deportaciones en 2025 y unas 660.000 en 2026, según el informe.

Pese a que los cruces en la frontera con México están en mínimos históricos, el 69 % de las deportaciones correspondió a personas interceptadas en la frontera, indica el informe: unas 340.000 fueron devueltas directamente por la CBP y otras 340.000 fueron detenidas en la frontera y deportadas por ICE tras ser procesadas dentro del país.

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El 31 % restante, unas 300.000, fueron inmigrantes arrestados en el interior de EE.UU., es decir, según el MPI, personas que probablemente llevaban años viviendo en comunidades estadounidenses.

Y es que, las detenciones en el interior del país, que el Gobierno Trump ha publicitado a través de vídeos en redes sociales y grandes operativos en ciudades como Chicago o Minneapolis, pasaron de representar el 28 % de las deportaciones en 2025 al 34% en el primer semestre de 2026 y al 39 % en julio, y su promedio mensual subió de 8.000 en los tres primeros meses del mandato a 19.000 entre mayo y julio de 2026.

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Sin contar las devoluciones fronterizas de la CBP, el 61 % de las personas deportadas por ICE (390.000) llevaba al menos dos años en el país y el 15 % (90.000), diez años o más, detalla el estudio.

En cuanto a los antecedentes penales, el informe señala que el 71 % de los deportados con al menos dos años de residencia (280.000) nunca había sido condenado por un delito, y que entre quienes llevaban una década o más en el país, el 61 % (57.000) tampoco tenía condenas.

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Esto contradice el mensaje de la Administración, que ha insistido en que la prioridad es deportar a personas con antecedentes criminales, a quienes llama "lo peor de lo peor".

En total, según el MPI, solo el 20 % (190.000) de las 980.000 deportaciones afectó a personas condenadas por algún delito. EFE