Moderna se desploma un 24% tras filtraciones no verificadas sobre su vacuna contra el melanoma

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Las acciones de la farmacéutica Moderna se hundían hasta un 24% en Bolsa después de que un usuario de la red social X difundiera un informe que muestra que la vacuna contra el melanoma desarrollada junto al laboratorio Merck --conocido en España y Latinoamérica como MSD-- no ha cumplido con las expectativas previstas.

De esta manera, los títulos caían hasta los 187,6 dólares después de cerrar la pasada jornada en los 245,81 dólares, lo que supone un descalabro del 23,7%.

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En la citada red social comenzaron a circular detalles sobre la vacuna y el informe publicado certificaba una reducción del 42% en la recurrencia del cáncer o la muerte gracias a la vacuna, aunque el enlace web proporcionado por el usuario no estaba activo, según ha informado Bloomberg.

Previamente, otro estudio, aunque no comparable con los nuevos hallazgos --previstos para hacerse públicos este sábado--, indicó que el fármaco reducía el riesgo de recurrencia --retraso en el regreso del cáncer-- o muerte en un 49%, con una disminución del 59% en el riesgo de metástasis o muerte.

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En agosto, ambas farmacéuticas repuntaron en Bolsa después de anunciar la obtención de resultados preliminares positivos en el ensayo clínico de la vacuna, demostrando una disminución en la recurrencia de la enfermedad y una dilatación en el desarrollo de metástasis. Moderna incluso llegó a subir un 150%.

Las compañías han combinado una terapia de ARN con un medicamento ya comercializado por Merck, Keytruda, para desarrollar esta nueva terapia, cuyas pruebas suponen el primer resultado positivo de fase 3 para una terapia de neoantígenos individualizada y para una terapia oncológica basada en ARNm.

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