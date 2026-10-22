Detenidos en EEUU más de 120 tripulantes de cruceros por material de abuso sexual infantil

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Nueva York, 22 oct (EFE).- Las autoridades federales de EE.UU. han detenido en los últimos meses a más de 120 tripulantes de 25 cruceros en el puerto de Boston (Massachusetts), en su mayoría extranjeros, sospechosos de poseer o distribuir material de abuso sexual infantil, en el marco de la 'Operación Maremoto'.

Este operativo también se llevó a cabo en las ciudades portuarias de San Diego (California) y en San Juan (Puerto Rico) y la mayoría fueron expulsados a su país, tras haber sido interrogados, revisados sus celulares y ver revocados sus permisos de desembarco condicional, que les permitían salir de las embarcaciones mientras estaban atracadas.

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De los tripulantes detenidos en Boston, solo uno afronta un proceso judicial: Bobby Prieto, un filipino de 35 años detenido el pasado 24 de septiembre, cuando el crucero Norwegian Jewel, con capacidad para unos 2.300 pasajeros, se disponía a atracar en el puerto Flynn de esta ciudad.

Prieto permanece en prisión sin derecho a fianza. Al revisar sus dos teléfonos, los agentes encontraron más de 1.200 archivos multimedia con material de abuso sexual infantil. Durante el interrogatorio, presuntamente admitió que en uno de los vídeos aparecía agrediendo sexualmente a una niña, de acuerdo con documentos presentados por las autoridades ante el tribunal federal de Boston, donde se tramita su caso, señala además el diario.

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Los agentes federales, en un operativo liderado por el Departamento de Seguridad Nacional, arrestaron a Prieto después de recibir 75 denuncias en su contra a través de un centro de información sobre casos de explotación sexual infantil.

"Estas operaciones forman parte de los esfuerzos de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para combatir la explotación infantil, proteger a las poblaciones vulnerables y hacer cumplir las leyes de inmigración", indicó al diario Ryan Brissette, portavoz de la oficina de CBP.

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The Boston Globe señala además que 'Operación Maremoto' ha suscitado quejas de activistas y funcionarios de Filipinas, país de origen de muchos de los tripulantes detenidos, que afirman que no está claro si algunos fueron arrestados injustamente en el marco de la política migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump.

El fiscal adjunto de EE.UU, Luke Goldworm, indicó que fueron detenidos luego de que se recibieran denuncias en su contra a través de la línea directa CyberTipline del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. EFE