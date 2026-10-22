Tailandia: Debe haber sentencia firme para un eventual traslado de Daniel Sancho a España

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Madrid, 22 oct (EFE).- El vice primer ministro tailandés y titular de Asuntos Exteriores, Sihasak Phuangketkeow, aseguró este jueves que su país respeta el derecho de los presos "independientemente de lo que hayan hecho" y recordó, en relación con el caso de Daniel Sancho, que el eventual traslado a España debe esperar a que haya sentencia firme.

"Ese traspaso debe ser considerado una vez que la sentencia sea firme", indicó en una entrevista con EFE en el marco de su visita a Madrid, preguntado por las garantías que ofrece Tailandia al cumplimiento de sus derechos y por una eventual transferencia a España.

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Sancho está condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato premeditado del colombiano Edwin Arrieta. El pasado 5 de octubre, su defensa presentó una solicitud para que se anule el fallo de las apelaciones, que confirmó la sentencia de primera instancia.

La solicitud busca la anulación de la resolución anunciada por el Tribunal Provincial de Samui el 25 de septiembre y que desestima los recursos tanto de la defensa como de la familia de Arrieta por dudas sobre la imparcialidad del tribunal encargado del fallo.

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Una vez finalicen los procesos y haya sentencia firme -ya que todavía es posible, al margen de la citada solicitud, un último recurso ante el Supremo tailandés-, Sancho, de 32 años, podría comenzar los trámites para pedir un traslado a España.

Tailandia y España ratificaron en 1983 un acuerdo sobre cooperación en materia de ejecución de sentencias penales por el que el eventual traslado se puede empezar a tramitar cuando la sentencia sea firme, el condenado no tenga pendiente otro proceso judicial en el Estado trasladante y haya cumplido ya una parte de la pena en el país donde ha sido condenado.

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"En Tailandia respetamos los derechos de todas las personas que están encarceladas, independientemente de lo que hayan hecho. Además, a menudo, cada año, con motivo del aniversario del cumpleaños de su majestad el rey, se reducen las condenas de muchas de las personas que están cumpliendo penas de prisión. Así que nos ocupamos de ellas", añadió el ministro a EFE.

Sihasak apuntó que en el caso de que no se dispusiera de dicho acuerdo bilateral, quizá se habría podido "explorar la posibilidad de establecer un contacto directo para valorar qué medidas se pueden adoptar". "Pero cometió un delito muy grave", subrayó al respecto.

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Hijo y nieto de los actores españoles Rodolfo Sancho y (Félix Ángel) Sancho Gracia, Sancho conoció a Arrieta, cirujano plástico colombiano, en 2022 a través de Instagram. Se habían visto en varias ocasiones en España antes de citarse en Phangan el día de los hechos, el 2 de agosto de 2023. EFE