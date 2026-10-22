22/10/2026 Perú.- Segittur empieza a trabajar con Lima para impulsar su transformación como destino turístico inteligente. Segittur ha comenzado a trabajar con Lima (Perú) para impulsar su transformación como Destino Turístico Inteligente (DTI), dentro del acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (Mincetur) para extender este modelo de gestión turística por el país. ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA SEGITTUR

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Segittur ha comenzado a trabajar con Lima (Perú) para impulsar su transformación como Destino Turístico Inteligente (DTI), dentro del acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (Mincetur) para extender este modelo de gestión turística por el país.

La incorporación de la capital peruana da continuidad al trabajo iniciado en Arequipa y Cajamarca y busca avanzar hacia una gestión turística más coordinada, innovadora, accesible y sostenible, apoyada en la tecnología y orientada a mejorar la experiencia de los visitantes y la calidad de vida de los residentes.

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Lima es uno de los principales destinos culturales de Perú, con una importante riqueza histórica y arquitectónica. Entre sus principales atractivos destaca su Centro Histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1991.

El trabajo permitirá adaptar el modelo Destino Turístico Inteligente a las necesidades de una gran capital y aprovechar la experiencia adquirida en otros destinos peruanos para compartir conocimientos y avanzar en su transformación turística.

La iniciativa incluye formación para los responsables y técnicos públicos de turismo de Lima, que conocerán la metodología basada en cinco ejes: gobernanza, innovación, tecnología, accesibilidad y sostenibilidad. Estos ámbitos buscan mejorar la coordinación entre las administraciones y la colaboración con el sector turístico.

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Segittur también continúa extendiendo este modelo por Iberoamérica, donde ha desarrollado iniciativas de colaboración con países como Colombia, Uruguay, México, Paraguay y Brasil, y con ciudades como Bogotá, Medellín, Montevideo y Asunción.