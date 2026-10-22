Mueren dos miembros de las fuerzas sirias durante una redada contra célula vinculada al EI

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Damasco, 22 oct (EFE).- Al menos dos miembros de las fuerzas de seguridad sirias murieron y otros cinco resultaron heridos este jueves durante una operación contra una célula vinculada al grupo yihadista Estado Islámico (EI) a las afueras de Damasco, informaron fuentes oficiales.

La redada tuvo lugar en la localidad de Rankous y desató enfrentamientos con los presuntos terroristas, que causaron dos muertos y cinco heridos en las filas de las Fuerzas de Seguridad Interna de Siria, según informó el propio cuerpo en su cuenta oficial de Telegram.

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Escuelas y establecimientos suspendieron sus actividades en la zona, después de que se impusieron medidas de seguridad y se pidiera a los ciudadanos que permanezcan en sus casas.

El operativo se enmarca en una campaña más amplia de las autoridades sirias contra células yihadistas en las regiones cercanas a la capital, donde el pasado diciembre ya fue arrestado el 'gobernador' del EI para el área de Damasco, Muadhamiyat al Sham.

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La formación terrorista fue derrotada territorialmente en el país árabe en 2019, pero todavía mantiene células en activo sobre todo en el centro de su territorio.

Según un informe publicado el pasado agosto por un equipo de seguimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, se estima que el Estado Islámico todavía cuenta con unos 3.000 combatientes en Irak y Siria, la mayoría en este último país, y que recientemente se han traslado del desierto a zonas urbanas.

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Allí, se centran en atacar objetivos religiosos, políticos y militares, según el grupo. EFE