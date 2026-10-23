Noboa afirma que Petro es parte de una red de narcotráfico y blanqueo que Ecuador está "desbaratando"

Guardar

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha asegurado que las autoridades de su país están "desbaratando una estructura grande de narcotráfico y lavado de activos que incluye al expresidente (de Colombia, Gustavo) Petro", respondiendo así a las críticas del exmandatario izquierdista tras la detención de la excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González, en medio de una investigación de la Fiscalía por financiación política y el gasto electoral durante la campaña de 2023.

Petro afirmó en redes --citando una publicación del expresidente ecuatoriano Rafael Correa quejándose de la detención de González-- que "en Ecuador se desarrolla una verdadera dictadura, que comienza con un fraude electoral". "El llamado escudo no es un escudo contra el narcotráfico, sino un escudo contra la democracia", agregó.

PUBLICIDAD

Horas después, Daniel Noboa le ha respondido, declarando a la revista colombiana 'Semana' que el exdirigente colombiano "se enloquece y hace comentarios así" porque en Ecuador "estamos desbaratando una estructura grande de narcotráfico y lavado de activos que incluye al expresidente Petro".

Tras la detención de Luisa González, denunciada en un primer momento por Correa y confirmado posteriormente la propia política, la Fiscalía ecuatoriana ha indicado que las autoridades policiales ejecutaron órdenes de detención en las provincias de Pichincha y Manabí "contra tres personas investigadas por su presunta participación en el delito de blanqueo de capitales", si bien son siete los investigados en esta causa.

PUBLICIDAD

La institución investiga "presuntas irregularidades en la financiación política y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023 por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos", el conocido como caso Laberinto.

El Gobierno ecuatoriano, a través del primer vicepresidente de la Asamblea, Esteban Torres, ha descartado por completo que la acción de la Fiscalía en contra de Luisa González tenga de trasfondo la época electoral. "Aquí se ha malentendido el concepto de que aquél que está en política, está santificado. No se puede decir que cualquier investigación que se haga en un período electoral esté necesariamente relacionado. Somos cautos, es una investigación previa y estaremos atentos al caso", ha dicho.

PUBLICIDAD