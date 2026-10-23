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La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí intercepta un misil sobre Riad y dos drones en la región sur

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Las fuerzas de la coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí han anunciado en la madrugada de este viernes la interceptación de dos drones en la región sur del país y de un misil lanzado contra la capital, Riad, todos ellos atribuidos a la insurgencia hutí en Yemen.

Así lo ha indicado en redes el portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki, precisando que, en ambos casos, la operación ha terminado con la destrucción de los correspondientes proyectiles.

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Aunque las fuerzas de la coalición apenas han apuntado a estos dos lanzamientos, la Defensa Civil saudí ha emitido durante la noche y la madrugada múltiples alertas --además de en la capital del país-- en las suroccidentales Najrán, Abha y Jamis Mushait, más próximas a los dominios hutíes, instando a la población a refugiarse en el interior de viviendas y edificios y lejos de las ventanas.

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