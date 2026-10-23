Metro de Lima completa la excavación de 35 kilómetros de túneles de la Línea 2 y Línea 4

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Lima, 22 oct (EFE).- La excavación de los túneles de la Línea 2 y un ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao quedó completada este jueves, tras culminarse la perforación del segmento de la Línea 4 que tenía una longitud de siete kilómetros, a cargo de la tuneladora Delia.

La Línea 2 y el ramal de la Línea 4 comprenden, en conjunto, 35 kilómetros de túneles y 35 estaciones, de ellas 27 correspondientes a la Línea 2 y ocho al ramal de la Línea 4.

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Esta maquinaria alcanzó la estación de Carmen de la Legua, en el Callao, la provincia portuaria vecina a Lima, donde se realizó una ceremonia en la que participó la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y el ministro de Transportes y Comunicaciones, Angello Tangherllini.

En su etapa completa, el sistema está proyectado para movilizar alrededor de 660.000 pasajeros diarios, con una capacidad máxima estimada de hasta 1,2 millones de usuarios, según detalló en un comunicado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La obra, a cargo de un consorcio liderado por las constructoras españolas FCC y ACS, tiene una inversión de 5.350 millones de dólares, lo que significa una de las principales inversiones en infraestructura de transporte del país y permitirá avanzar hacia un sistema moderno, eficiente y de alta capacidad, de acuerdo al Gobierno.

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Actualmente funciona en fase de pruebas un segmento de cinco estaciones de Línea 2, mientras el Gobierno y el consorcio están en conversaciones para abrir otras tres estaciones más en el distrito de Ate-Vitarte, en el este de Lima, sin que deban abrirse al mismo tiempo que el resto de estaciones que llegan hasta el centro histórico de Lima. EFE