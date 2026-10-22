Moscú y Kiev efectúan canje de cadáveres en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia

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Moscú, 22 oct (EFE).- Rusia entregó este jueves los cuerpos de 252 militares ucranianos fallecidos en el combate y recibió de la parte de Kiev 25 cadáveres de las tropas rusas, informó la agencia bielorrusa Belta.

El canje, que tuvo lugar en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, fue confirmado al periódico ruso RBC por el diputado ruso Shamsail Saraliev.

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El anterior canje se efectuó el pasado 17 de septiembre, cuando Rusia entregó a Ucrania 252 cuerpos. La parte ucraniana, a su vez, entregó 23 cadáveres de militares rusos.

El intercambio de este miércoles tiene lugar al día siguiente del encuentro entre el presidente ruso, Vladímir Putin, con el emisario de Estados Unidos (EE.UU.), Steve Witkoff.

Durante la reunión el mandatario ruso expresó la disposición de Moscú de reanudar las negociaciones tripartitas entre Ucrania, Rusia y EE.UU.

Según los datos de la parte ucraniana, desde el comienzo del año Rusia ha perdido 363.820 combatientes, siendo este miércoles la jornada con mayores perdidas para el Ejército ruso.

De acuerdo con el mensaje difundido por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Telegram, ese día en el combate cayeron 2.250 soldados rusos.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa de Rusia informó este jueves de 1.245 militares ucranianos abatidos durante la última jornada. EFE